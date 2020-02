Znano je, kako širok bo serijski Teslin cybertruck

Za zdaj še ni znano, kdaj bo Tesla začela izdelovati serijske primerke svojega električnga poltovornjaka cybertruck. Zanj so prejeli okrog 500 tisoč rezervacij, ki so sicer neobvezne in so bile z zneski po 100 dolarjev tudi poceni.

Širok bo okrog 208 centimetrov

Futuristično vozilo je Tesla predstavila lani novembra. Pričakovano je zaradi nenavadne zasnove povzročilo zelo različne odzive v javnosti, šele dejanska serijska podoba pa bo pokazala na resnični potencial nedvomno zelo vpadljivega poltovornjaka.

Medtem je Elon Musk razkril, da bo cybertruck v serijski različici širok okrog 82 inčev oziroma 208 centimetrov. To je nekaj centimetrov več od novega ford rangerja raptor, ki v širino prav tako meri pred dveh metrov. Klasični evropski poltovornjaki so široki dobrih 180 centimetrov. Fordov »ameriški« F-150 je lahko širok do 86 palcev, kar pomeni cel 218 centimetrov.

Doseg cybertrucka bo po obljubah iz Tesle (glede na različico in število elektromotorjev) znašal od 480 do 800 kilometrov, del vozila pa bo lahko tudi zračno vzmetenje.