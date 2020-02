Pol milijona rezervacij za Teslinega ''vesoljca''

Ko smo zadnjič pisali o Teslinem cybertrucku, smo zapisali, da so 24 ur po uradni predstavitvi že dobili 146 tisoč rezervacij. A očitno je rezervacija, ki znaša sto dolarjev (92 evrov), privlačen dejavnik, zato so do zdaj nabrali že 535 tisoč prednaročil oziroma blagajno podjetja napolnili za več kot 50 milijonov dolarjev (46,3 milijona evrov).

Foto: Tesla Že novembra so analitiki napovedali, da nakup novega pick-upa neposredno zanima več kot pol milijona ljudi. Očitno so imeli kar prav, saj naj bi pri Tesli do 18. februarja zbrali že 535 tisoč rezervacij. To je sicer dvorezen podatek, saj je treba za rezervacijo cybertrucka vplačati le 100 dolarjev (92 evrov), denar pa vam lahko kadarkoli povrnejo, če bi si premislili.

Dober način za polnjenje blagajne

Tesla je zaradi velikega števila rezervacij svoj račun napolnila z dodatnimi 53 milijoni dolarjev (49,1 milijona evrov), ki jih bo vsekakor potrebovala za proizvodnjo in razvoj drugih modelov. Na koncu se je treba vprašati, koliko izmed teh potencialnih kupcev bo na koncu plačalo ves znesek za nakup poltovornjaka. Prav nihče ga še ni niti vozil, navsezadnje se ne ve, v kakšni obliki bo cybertruck zapeljal na ceste.

Če bodo pri Tesli držali obljubo in bo cybertruck na ceste zapeljal na začetku prihodnjega leta, bodo počasi že morali pokazati serijsko obliko modela. A kot smo navajeni, bo Elon Musk s proizvodnjo zamujal, bodoči kupci pa bodo imeli še nekaj časa več, da se odločijo za nakup oziroma za vračilo denarja.

Razpoložljive različice: