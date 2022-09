Znamka, ki je v Sloveniji še ni: to bo novi model #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polestar je komaj pet let stara avtomobilska znamka, ki sta jo skupaj ustanovila švedski Volvo in kitajski Geely. Trenutno imajo v ponudbi dva modela, od tega en priključni hibrid in dodatni povsem električni model. Polestar je prisoten le na izbranih evropskih trgih. V Sloveniji te znamke še ni, imajo pa svoj prodajni salon v avstrijskem Gradcu.

Milijarda prihodkov, prihajajo pa trije novi modeli

Kljub temu so letošnji rezultati Polestarja spodbudni. V prvem polletju so uspeli ustvariti več kot milijardo dolarjev prometa, dobiček podjetja pa je v tem obdobju znašal 54 milijonov dolarjev. V primerjavi z lanskim prvim polletjem so prihodke povečali za 95 odstotkov, dobiček pa za 49 odstotkov. Skupno je Polestar v prvih šestih mesecih na 25 trgih prodal 21.185 avtomobilov, lani v enakem obdobju 9.510.

Že letos jeseni lahko od Polestarja pričakujemo razkritje novega modela - to bo kompaktni športni terenec polestar 3. V prihodnjih nekaj letih bosta sledila še večja športna terenca polestar 4 in polestar 5. Do leta 2025 si želi Polestar prodajo povečati na 290 tisoč vozil letno.

Za polestarja 3 je znano, da bo imel koncept dvojnega elektromotorja z dosegom po WLTP prek 600 kilometrov, izdelovali pa ga bodo v ZDA in na Kitajskem.