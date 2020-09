Zloglasni ovinek na Poljskem: to je najnovejše trčenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na hitri cesti pri poljskih Katowicah je zahrbten ovinek, v katerem se je do zdaj zgodilo že veliko prometnih nesreč.

Zadnja žrtev tega odseka na obrobju Katowic je bil voznik peugeota 207, ki je na mokri cesti nenadoma izgubil oblast nad avtomobilom. Najprej ga je zaneslo v levo, nato pa v desno in zato je trčil v brežino ter se prevrnil. O vzrokih nesreče lahko le ugibamo, saj so drugi udeleženci prometa ovinek odpeljali brez težav. Krive bi bile lahko slabe gume, morda tudi preveč agresivno upravljanje z volanom, spuščanje plina v neprimernem trenutku in podobno.

To pa ni edina prometna nesreča na tem odseku. Spodnja kompilacija prikazuje vrsto podobnih trčenj, ki pa so se resda zgodila na drugem kraku hitre ceste.

Video: