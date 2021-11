Že veste, kateremu trgovcu lahko zaupate nakup?

Oglasno sporočilo

Pri Porsche Inter Autu za to poskrbijo z ustreznimi ponudbami, med katerimi je tudi Porsche jamstvo RV Plus, ki pokrije nepredvidene drage stroške popravil. To prinese s seboj tudi najbolj kakovostne originalne rezervne dele, s katerimi je vozilo spet povsem zanesljivo. Porsche Inter Auto je v Sloveniji največji trgovec vozil blagovnih znamk VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche s kar petimi poslovalnicami. Pri nakupu vozil iz programa Das WeltAuto boste našli vozila z natančno tehnično kontrolo kakovosti in profesionalno optično pripravo.

Strokovno in natančno pregledano rabljeno vozilo je namreč eden od pogojev dobrega dela s strankami, saj je zadovoljna stranka prva "nagrada" vsakega prodajalca. A ker vseeno govorimo o rabljenih vozilih, je dobro, da je uporabnik na cesti še mirnejši, če ima v podzavesti, da je njegovo vozilo ustrezno zavarovano in pokrito za morebitna neprijetna presenečenja.

Podaljšano jamstvo poskrbi za mirnejšo vsakdanjo uporabo vašega vozila.

Pooblaščeni servisi v vozilo vgradijo originalne nadomestne dele.

Jamstvo RV Plus je optimalna zaščita uporabnika rabljenega vozila.

Prednosti takega jamstva so jasne, saj ne zahteva soudeležbe uporabnika, velja brez omejitve kilometrov, in sicer 12 ali 24 mesecev, odvisno od dogovora. Kot že omenjeno, so v popravila vključeni originalni nadomestni deli, vse to pa se izvaja na pooblaščenih servisih z visoko usposobljenimi mehaniki. V celoten paket so vključeni ključni deli avtomobila: od motorja, menjalnika do električnih sistemov.

"Porsche podaljšano jamstvo RV PLUS je edinstveno v Sloveniji, saj kupca kar najbolj zaščiti, kar mu omogoči mirno in zanesljivo uporabo vozila," pravi Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Dodaten adut je podatek, da je podaljšano jamstvo vezano na vozilo. Pri morebitni prodaji takega avtomobila je to vozilo še bolj konkurenčno na trgu, saj na novega lastnika preidejo vse ugodnosti iz podaljšanega jamstva RV Plus z dnem spremembe lastništva. V skladu s pogoji podaljšanega jamstva RV Plus skrbijo za popravilo in servisiranje vozil pooblaščeni serviserji, katerih servisiranje je tudi sicer najbolj kakovostno in zanesljivo.

"Pri nakupu rabljenega vozila naj stranka upošteva predvsem standard prodajalca rabljenih vozil, njegovo ponudbo dodatnih garancij in jamstev. V naših Porsche poslovalnicah garantiramo kakovost vozila, ustreznost in popolnost dokumentacije ter znano zgodovino, povsem drugače pa obravnavamo tudi morebitne skrite napake. Pri nas večina strank sklene dodatno Porsche jamstvo RV PLUS, ki vključuje številne prednosti," je poudaril Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil.

Pet razlogov za nakup vozila pri Porsche Inter Auto

Osem dni za vračilo ali zamenjavo vozila

EKSKLUZIVNO V SLOVENIJI omogočajo, da vozilo, če z njim ne bi bili zadovoljni, vrnete ali zamenjate v osmih dneh.

Porsche jamstvo RV Plus – jamstvo brez omejitve kilometrov

Ob nakupu se odločite za sklenitev vrhunskega Porsche jamstva RV Plus, saj krije stroške dragih popravil brez vaše udeležbe in brez omejitve kilometrov.

Natančna kontrola 250 točk

Pri Porsche Inter Auto za vsako rabljeno vozilo opravijo zahtevno tehnično kontrolo 250 točk. Tako lahko zagotovijo, da stranka ob nakupu rabljenega vozila prejme tehnično in optično odlično pripravljeno vozilo. Porsche Slovenija rabljena vozila - za varen občutek s programom Das WeltAuto.

Do 700 evrov popusta ob nakupu

Ob izbranih rabljenih vozilih prejmete dodatni popust v višini do 700 evrov, do katerega je jemalec lizinga upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu/kreditu ali operativnem lizingu in zavarovanju pod pogoji akcije RV BON.

Bon za servis v vrednosti do 100 evrov

Ob izbranih rabljenih vozilih prejmete bon za servis v vrednosti do 100 evrov. Tako si boste zagotovili vrhunsko opravljene servisne storitve.

