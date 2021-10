Že uradno? Iz Evrope se umika tudi ta avtomobil.

Mazda je na platformi mazde 2 leta 2014 predstavila kompaktnega križanca CX-3, tega pa so pred tremi leti še prenovili. Za zdaj nove generacije ne načrtujejo, zato se ta avtomobil očitno umika tako iz Evrope kot tudi iz ZDA. Da bodo zadnje te avtomobile izdelali decembra, so pri Mazdi potrdili tako predstavniki poljske kot nemške Mazde.

Do konca septembra so pri Mazdi v Evropi prodali slabih 11 tisoč vozil CX-3, s čimer je ta model po prodaji prehitel le mazdo 6, mazdo MX-5 in mazdo MX-30. Za primerjavo, v tem obdobju so prodali trikrat več vozil CX-30 (37.770).

Naslednik mazde 2 na osnovi toyote yaris

Mazda bo tako pridobila še nekaj več prostora za nekoliko večjega križanca CX-30, ki izhaja že iz večje mazde 3. Kako bo v prihodnje, za zdaj še ni znano. Novo generacijo mazde 2 bodo razvili skupaj s Toyoto, in sicer na osnovi obstoječega yarisa.

Kljub umiku iz Evrope in ZDA bo Mazda model CX-3 še naprej prodajala tako na Japonskem kot tudi v Avstraliji.