Že 32 let: spet nov mandat, bo kariero sklenil pri BMW?

Oliver Zipse bo svojo kariero očitno začel in sklenil pri BMW. Predsednik uprave bo vsaj do leta 2026.

Foto: BMW Oliver Zipse je že vso svojo kariero zvest BMW. Pridružil se jim je leta 1991, ko je BMW na ceste na primer poslal tretjo generacijo serije 3, prvi model serije Z (predhodnik Z3) in podobno. Zipse je bil takrat še vajenec, ki pa je nato hitro napredoval do vodstvenih funkcij. Med letoma 2012 in 2015 je že skrbel za prihodnjo strategijo BMW in se maja leta 2015 prvič usedel na sestanek uprave BMW.

Od leta 2019 je njen predsednik in tako bo ostalo vsaj do leta 2026, ko se bo končal njegov novi mandat. Zipse bo takrat star že 62 let, in če bo BMW ostal zvest svoji starostni politiki pri vodstvenih kadrih, bo takrat Zipse mesto na čelu uprave moral prepustiti mlajšim.

Postopna pot proti električnim BMW

Zipse je BMW že do zdaj spretno krmaril med veliko avtomobilsko revolucijo zadnjega desetletja. Bavarci so trenutno na premijskem trgu še uspešni s klasičnimi modeli, a prav tako jim uspeva tudi z dobrimi kompromisi pri predelanih (in redkih namenskih) električnih različicah. Sredi desetletja, ravno ko se bo moral Zipse predvidoma posloviti s čela uprave, bodo pokazali prve avtomobile z nove platforme "neue klasse". Ta naj bi bila za BMW priložnost za preporod in predvsem zagon za vsaj naslednje desetletje.