Zbiratelj in pol: v kleti 84-letnega Nemca našli tank, artilerijo in torpedo

Kar šest let je trajalo sojenje 84-letnemu upokojencu, ki so mu na začetku julija 2015 v kleti našli tank panzer V iz druge svetovne vojne, protiletalsko artilerijo, torpedo, nekaj pištol in obilico nacističnih spominkov. Nemško sodišče mu je naložilo 250 tisoč evrov kazni, ga obsodilo na 14 mesecev pogojne zaporne kazni in mu zaukazalo, da mora prodati vse nedovoljeno orožje.

Lokalna policija je leta 2015 od berlinske policije dobila namig, da bi v hiši lahko bilo nekaj ukradenih nacističnih umetnin. Tako so policisti vstopili v hišo v majhnem mestecu Heikendorf in bili šokirani. V kleti sicer niso našli ukradenih umetnin, so pa našli delujoč tank iz druge svetovne vojne, protiletalsko artilerijo, torpedo, nekaj drugega orožja in ogromno nacističnih spominkov.

Pozimi je s tankom plužil sneg

Na sodišču so v teh šestih letih ugotavljali predvsem to, ali je 84-letnik kršil nemški zakon o vojnem orožju. Že takoj je bilo jasno, da bo moral tanku in artileriji najti nov dom, odvetniki pa so se pregovarjali predvsem o kazni. Na začetku sojenja se je omenjala celo kazen v višini pol milijona evrov in zapor, toda njegov odvetnik je bil prepričan, da 84-letni upokojenec ne more biti kaznovan − orožje je neuporabno in v večini primerov onesposobljeno. V njegovem primeru naj bi šlo za zbirateljske primerke in ne za "pravo orožje", ga je zagovarjal odvetnik.

Tožilstvo se ni strinjalo, saj so priče potrdile, da je upokojenec s tankom eno zimo čistil sneg s svojega dovoza. Panzer V sicer ni imel nameščenih gosenic, a je kljub temu normalno deloval. Leta 2015 je dvajset vojakov potrebovalo za odstranitev tanka iz kleti skoraj devet ur.

Interes za nakup so pokazali mnogi zbiratelji

Poleg pogojne zaporne in denarne kazni mu je sodišče zapovedalo, da se mora v naslednjih dveh letih znebiti tanka, artilerije in torpeda. Obenem mora vse delujoče orožje onesposobiti kvalificirano podjetje. Interes za nakup tanka so že izkazali ameriški muzej in nekateri zasebni zbiratelji v Nemčiji.

Foto: Guliver Image