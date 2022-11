Zaradi burje zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani

Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi burje zaprta, obvoz pa je možen po regionalni cesti, so sporočili s Prometno informacijskega centra za državne ceste. Zaradi burje je promet za nekatera vozila prepovedan tudi na hitri cesti in regionalni cesti na Vipavskem.

Kot še sporočajo, velja na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton pa je promet prepovedan tudi na regionalni cesti Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina.