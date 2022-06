Zanimive informacije iz Ferrarija, v četrtek bo marsikaj uradno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferrari bo predvidoma leta 2025 dobil prvi električni model in zanje bodo v Maranellu gradili še tretjo proizvodno linijo. Medtem ko vodstvo družbe za četrtek pripravlja podrobno predstavitev nadaljnje strategije družbe, je na čelo znamke pripeljalo Carlo Fiuni.

Ferrari je poleg svoje obstoječe tovarne v Maranellu kupil dodatno zemljo, je poročal Bloomberg. Na njej bodo predvidoma gradili novo proizvodno linijo, ki bo namenjena povsem električnim in delno tudi hibridnim ferrarijem. Podrobnosti so za zdaj zelo omejene, a s čiščenjem zemlje so tam že začeli.

Nekoč v Bulgariju, danes v Ferrariju

Ferrari je medtem za novo vodjo svoje znamke imenoval Carlo Liuni. Ta je nekoč delala na področju marketinga za podjetji Pandora in Bulgari, kar kaže na ambicije Italijanov po širjenju svoje znamke izven klasične avtomobilske ponudbe. To naj bi sčasoma predstavljalo deset odstotkov Ferrarijevih prihodkov. Ferrari je sicer že lani predstavil svojo prvo interno kolekcijo oblačil.

Benedetto Vigna je zdajšnji predsednik Ferrarija. Foto: Ferrari

Vodstvo podjetja iz Maranella, ki ga zdaj vodi Benedetto Vigna, želi preoblikovati strukturo družbe in jo narediti organizacijsko bolj vitko. Več bo znanega po četrtku, ko bo Ferrari razkril svojo novo poslovno strategijo.

Ta bo ključen del Vignovega imenovanja, osredotočena pa bo predvsem na tehnološki prehod in elektrifikacijo znamke. Ferrari je sicer že predstavil štiri hibridne modele, prvi električni avtomobil pa predvidoma sledi leta 2025. Eden ključnih ferrarijev za bližnjo prihodnost pa bo kajpak predvsem prvi športni terenec purosangue.