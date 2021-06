Zanimiva prihodnost Volva: znane so nove podrobnosti

Foto: Volvo Volvo sodi med tiste tradicionalne avtomobilske znamke, ki so do zdaj najbolj jasno začrtale pot do le še električne ponudbe svojih vozil. Do sredine desetletja želijo imeti električnih že vsaj polovico svojih modelov, leta 2030 pa bi iz ponudbe umaknili klasične motorje z notranjim izgorevanjem.

Povsem električen bo tudi naslednik njihovega modela XC60, ki bi lahko celo vodil ta velikoserijski Volvov prehod na električne pogone. Pri Volvu so potrdili električno različico XC60. Ni pa znano, ali bodo kljub temu ta zanje pomemben prodajni model ponujali tudi še s klasičnimi motorji.

Volvo in Northvolt sta ustanovila skupno podjetje, v katerem sta enakovredna lastnika. Foto: Volvo

Del Volvove strategije je partnerstvo z družbo Northvolt. Ustanovili so skupno podjetje, ki bo usmerjeno v izdelavo baterijskih pogonov za znamki Volvo in Polestar. Volvo in Northvolt sta enakovredna partnerja in bosta že prihodnje leto na Švedskem odprla razvojni center.

Prav tako bodo na še neznani lokaciji gradili novo tovarno baterij, ki bo začela delati leta 2026. Letno bodo tam izdelali do 50 gigavatnih ur (GWh) baterij, temu pa dodali še 15 GWh baterij iz obstoječe Northvoltove tovarne. V novi tovarni bodo zaposlili tri tisoč ljudi, prvi avtomobil z baterijami iz te tovarne pa bo prav omenjeni električni XC60.

Pri proizvodnji baterij obljubljajo trajnost postopka in uporabo elektrike iz obnovljivih virov. Že prihodnji teden bo Volvo razkril več podrobnejših načrtov glede preobrazbe pogonskih tehnologij v svojih vozilih.

Potrjena električna zasnova za novi XC60. Za zdaj še ni znano, ali bo imel tudi še klasične motorje. Foto: Volvo