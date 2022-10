Zakaj lahko z električnimi službenimi avtomobili prihranijo vsi, od podjetja do zaposlenih in seveda okolja?

Plusi za zaposlene: boniteta in energent

Če vam zaradi vašega položaja v službi ali narave vašega dela podjetje omogoča uporabo službenega avtomobila tudi v zasebne namene, vsako leto plačujete nekaj tisoč evrov bonitete in stroška za gorivo. Spomnimo: boniteta za klasična vozila, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, znaša 1,5 odstotka nabavne vrednosti avtomobila oziroma še 0,25 odstotka več, če podjetje plačuje tudi gorivo.

koliko bi prihranili pri boniteti v primeru, da službeni avto zamenjate z električnim.

Če bi bilo to vozilo električno, bi večino tega denarja prihranili – bonitete vam sploh ne bi bilo treba plačevati, strošek polnjenja z elektriko pa je občutno nižji od stroška fosilnih goriv. To še posebej velja v primeru, da lahko avtomobil med delovnim časom polnite v službi ali ponoči na domači polnilnici v kombinaciji z domačo sončno elektrarno.

Medtem ko bonitete za zasebno uporabo električnega službenega vozila, kakršen je Volkswagen ID.3, ni, pa bi se vam za primerljivo zmogljiv dizelski Volkswagen Golf, katerega maloprodajna cena je sicer za več tisoč evrov nižja od maloprodajne cene vozila Volkswagen ID.3, v petih letih v davčno osnovo za dohodnino štelo skoraj 30.000 evrov. Pri tem bi vsak mesec plačevali še nekaj sto evrov za gorivo. Če glede na prejemke sodite denimo v dohodninski razred z 39-odstotno obdavčitvijo, to pomeni, da bi na letni ravni prihranili okoli 2500 evrov, v petih letih pa dobrih 12.000 evrov. To pa je ugodno tudi za podjetje, ki mora plačati 16,1-odstotni davek na vrednost mesečne bonitete.

In kakšni so plusi za podjetje?

Ko boste torej pri šefu lobirali za nov službeni avtomobil, mu nikar ne pozabite omeniti prednosti, ki jih imajo električna vozila za podjetje. Poleg tega, da je cena pogonskega energenta nižja in da podjetju ni treba plačevati davka na vrednost mesečne bonitete, ker se te za uporabo električnega službenega vozila pač ne plačuje, je ključna prednost odbitek DDV (več o tem TUKAJ).

Prav vsa podjetja so ob nakupu električnega avtomobila, katerega vrednost (z vsemi dajatvami) ne presega 80.000 evrov, upravičena do odbitka vstopnega DDV, ne glede na to, katero dejavnost opravljajo. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov.

Prav tako pa je izjemno pomembno, da lahko podjetje v naslednjih petih letih po nakupu tudi uveljavlja davčno olajšavo v skupni višini 40 odstotkov vlaganj v trajnostno mobilnost, kar vključuje tudi polnilne postaje, sončne elektrarne in hranilnike energije.