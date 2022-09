Zakaj bo Citroën še desetič zamenjal svoj znak?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Citroën bo do konca meseca razkril koncept novega družinskega vozila, na katerem bodo prvič uporabili tudi nov logotip. To bo deseta različica logotipa do zdaj, ki ga bodo na avtomobile nameščali od sredine prihodnjega leta. Logotip bo del celotne nove podobe francoske avtomobilske znamke.

"Ko vstopamo v najbrž najbolj razburljivo obdobje naše 103-letne zgodovine, je napočil pravi čas za prevzem moderne podobe," je povedel predsednik Citroëna Vincent Cobee. Z novim logotipom se Francozi oblikovno vračajo k zapuščini izvirnega ovala iz leta 1919. Prvega je določil Andre Citroën, ustanovitelj avtomobilske znamke.

Razvoj logotipa Citroëna od leta 1919:

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën