Zagotovo drzno: celoten Stellantis že 2026 na elektriko

Peugeotov čez štiri leta predvidoma ne bo mogoče več kupiti z bencinskimi motorji, dizelski pa so se praktično že poslovili. Foto: Gregor Pavšič

Skladno z novim načrtom bo družba Stellantis že leta 2026 končala s proizvodnjo avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji.

Stellantis je s predstavitvami novega strateškega načrta še pospešil svoj prehod na polno elektrificirane avtomobile. Strategija se imenuje Dare 2030 in predvideva do leta 2030 za polovico manjši ogljični odtis celotne znamke. Glede na današnjo ponudbo in realno prodajo električnih modelov njihovih posameznih znamk, ima strategija zagotovo pravo ime - je torej drzna.

Stellantis stavi na svoje premijske znamke

Že leta 2025 naj bi prehod na polno električna vozila naredili pri znamkah Alfa Romeo, DS, Lancia in Maserati, leto pozneje pa še ostale evropske znamke - Abarth, Citroen, Fiat, Jeep, Opel (tudi z britanskim Vauxhallom) in Peugeot.

Stellantis si želi povečati pomen lastnih premijskih znamk. Do leta 2030 želijo početveriti prihodke teh znamk, dobičke pa popeteriti. Danes premijske znamke predstavljajo štiri odstotke prihodkov Stellantisa, leta 2030 naj bi ta delež povečali na 11 odstotkov.