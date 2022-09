Zadnji primerek: Lamborghinijev zadnji aventador V12

Lamborghini je po 11 letih sklenil proizvodnjo aventadorja v tej generaciji. Za zadnji primerek so poskrbeli še za dodatnih 10 "konjev", tako da so jih iz dvanajstvaljnika iztisnili 780. To je najzmogljivejši aventador, ki ga je mogoče uporabljati v vsakodnevnem prometu. V zaključni različici ultimae so na cesto poslali 350 roadsterjev in 250 kupejev.

Italijani so skupno predstavili osem različic aventadorja in prodali 11.465 primerkov avtomobila.

Aventador bo dobil naslednika, in sicer superšportnika s priključnim hibridnim pogonom. Ta naj bi bil vmesna stopnja do električnih lamborghinijev. Tudi pri priključnem hibridnem pogonu bodo uporabili motor V12, ki je zaščitni znak Lamboghinija.

Foto: Lamborghini