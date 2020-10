Zabava v puščavi in to s pregrešno dragim SUV-jem #video

Velika verjetnost je, da večina lastnikov rolls-royce cullinana ne bo najdražjega serijskega terenca na svetu pogosto zapeljala izven urejenih cest. Kljub temu so Britanci pokazali, kako zelo zmogljiv je ta prestižni SUV za vsaj 300 tisoč evrov, in s tem verjetno presenetili tudi marsikaterega lastnika.

Kam pa drugam kot v Dubaj

Rolls-Royce je ta promocijski video posnel na sipinah v Dubaju. V njem lahko vidimo, kako se ta veliki SUV podi po brezpotjih sipin in kako drsi po gladkem puščavskem pesku. Glede na izbrano lokacijo bodo zagotovo pri bogatih lastnikih te države spodbudili takšno početje, cullinan pa morda ne bo več le "del" asfaltiranih cest. Ko so Britanci pred dvema letoma razkrili svoj prvi SUV, so zatrdili, da ga bodo razvijali tudi na sipinih. In besedo so očitno držali.

Prvi s štirikolesnim pogonom

Cullinan poganja 6,75-litrski motor V12 iz phantoma, ki kljub novemu športnemu terencu ostaja najelitnejši avtomobil Rolls-Roycea. Za udobje med vožnjo skrbi sistem elektronsko nadzorovanega podvozja in zračnega vzmetenja. Kamera pri hitrostih do sto kilometrov na uro zaznava izbokline ali vdrtine na cesti ter prilagaja nastavitve podvozja. Gre za prvi avto znamke s stalnim štirikolesnim pogonom, obenem pa lahko tudi zabrede v kar 54 centimetrov globoko vodo. Cena? Rolls-Royce želi za vstopni model, brez različnih individualizacijskih opcij vsaj 300 tisoč evrov.

Cullinana smo že vozili na Madžarskem:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič