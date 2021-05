Za zdaj še skrivnost: novost iz Subaruja kmalu na cestah

Subaru bo z modelom solterra prvič vstopil v svet električnih vozil. Kompaktni športni terenec so razvili skupaj s Toyoto in bo na ceste v Evropi zapeljal sredi prihodnjega leta.

Prvi serijski električni model je pred časom napovedal koncept evoltis, ki je tesno povezan s Toyotinim konceptom bZ4X, predstavljenim prejšnji mesec na salonu v Šanghaju. Subaru je zdaj pripravljen na razkritje serijskega modela, ki so ga poimenovali solterra in bo na ceste zapeljal do poletja prihodnje leto.

Osnova bo namenska Toyotina arhitektura

Model Solterra bo slonel na novo razviti namenski arhitekturi e-TNGA, namenjeni izključno električnim modelom. Seveda arhitektura podpira Za zdaj veliko tehničnih podatkov Subaru ni razkril. Za podrobnejše informacije bo treba počakati do popolnega razkritja novega modela. Foto: Subaru tudi štirikolesni pogon, zato bo Subaru lahko uporabil vse svoje znanje glede štirikolesnega pogona skupaj s Toyotinim znanjem o elektrifikaciji. Ker je ta arhitektura prilagodljiva in se lahko individualno prilagaja sprednji, srednji ali zadnji del, bo na njej slonelo več različnih električnih modelov.

Za zdaj seveda nimamo veliko uradnih podatkov, zato lahko le predvidevamo, da bo imela solterra s pomočjo dveh elektromotorjev štirikolesni pogon oziroma pri cenejših različicah le en elektromotor in pogon spredaj.

Izpeljanka iz besed sonce in zemlja

Pri Subaruju so ime solterra dobili iz dveh latinskih besed - sol (sonce) in terra (zemlja). S tem želijo svoj prvi električni model posvetiti naravi oziroma Zemlji in poudariti nadaljnje uspešno sobivanje z naravo. Tudi svoje kupce želijo spodbuditi k trajnostnemu življenju in večji skrbi za planet.