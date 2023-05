Za varnost na vseh vaših poteh

Dandanes se ljudje vse bolj zavedajo pomena trajnostnega delovanja in skrbi za okolje. Zato ni presenetljiv porast električnih avtomobilov tudi na slovenskih cestah. A v prometu je vse več tudi posameznikov, ki se na svoje dnevne poti ali izlete ob koncu tedna podajo kar z mikro prevoznimi sredstvi. Če rolke veljajo v glavnem za prevozno sredstvo mladih, pa ljudje vseh starosti radi uporabljajo tudi skiroje in kolesa, ki so lahko električni ali navadni. V korak s časom zato stopajo tudi pri Zavarovalnici Triglav, kjer so temu primerno razširili svojo ponudbo avtomobilskega zavarovanja v akcijsko AvtoMobilno zavarovanje. In kaj to vključuje?

Z AvtoMobilnihm zavarovanjem lahko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi in vaši družinski člani (kolo, električno kolo, električni skiro, rolka in druga prevozna sredstva) ter tudi male živali (pse, mačke ...), ki se vozijo skupaj z vami v avtomobilu, avtodomu ali na motornem kolesu.

Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja lahko tako sklenete naslednja akcijska zavarovanja:

zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev,

zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu,

zavarovanje prtljage in

zavarovanje malih živali med prevozom.

Foto: Zavarovalnica Triglav

AvtoMobilno zavarovanje za celo družino

Zaradi številnih popoldanskih aktivnosti otrok so urniki družin precej razgibani, kar pomeni številna vsakodnevna logistična prilagajanja. To je še en razlog več za povečano uporabo mikro prevoznih sredstev, ki omogočajo več fleksibilnosti.

Vsak član družine je tako lahko vključen v promet na svoj način. A pri tem je nujno poskrbeti, da bodo vsi tudi ustrezno zavarovani, tudi na primer mladostniki, ki se v šolo ali na popoldanske aktivnosti vozijo s kolesom, skirojem, morda rolko.

V sklopu AvtoMobilnega zavarovanja lahko zavarujete vse člane družine, ki uporabljajo mikro mobilna prevozna sredstva.

Zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev pa poleg tega, da je družinsko, velja tako v Sloveniji kot tudi na območju celotne Evrope. To pomeni, da boste vi in vaši družinski člani zavarovani tudi na dopustu pri naših južnih sosedih.

Z akcijskim zavarovanjem mikro prevoznih sredstev je zavarovana tudi prtljaga, ki jo zavarovanec nosi s seboj v času vožnje s kolesom, skirojem ali drugim podobnim mikro mobilnim prevoznim sredstvom.

Foto: Shutterstock

Izognite se stroškom rehabilitacije v primeru nesreče

Tudi akcijsko zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu, ki ga lahko v AvtoMobilnem zavarovanju priključite avtomobilskemu zavarovanju, je namenjeno vsem družinskim članom.

Čeprav o morebitnih poškodbah najbližjih nihče ne želi razmišljati, je vseeno priporočljivo za ustrezno zavarovanje poskrbeti pravočasno. Poškodbe, pa čeprav majhne, ki so posledica prometne nesreče, lahko namreč močno vplivajo na družinsko finančno stanje. Še posebej v primeru poškodb, ki zahtevajo daljše okrevanje in rehabilitacijo.

Zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja krije stroške postopkov diagnosticiranja, stroške zdravljenja in rehabilitacije posledic nesreče v cestnem prometu z vozilom, kolesom ali drugim prevoznim sredstvom (skiro, rolka, rolerji, invalidski voziček ipd.).

Foto: Getty Images

Zavarovana tudi prtljaga v ali na vozilu V sklopu AvtoMobilnega zavarovanja lahko izberete tudi akcijsko zavarovanje prtljage v ali na vozilu. To krije poškodbe prtljage v ali na vozilu do skupne zavarovalne vsote 5.000 evrov. Med vašo prtljago, ki bo zavarovana, spadajo: strešni kovčki in njihova vsebina,

prtljažniki,

smuči in kolesa na prtljažniku,

prenosni računalnik, mobilni telefon in fotoaparat ter

otroški avtosedež.

Ko na pot vzamete tudi hišne ljubljenčke

Foto: Shutterstock

Tudi male živali so vse pogosteje vključene v promet. Hiter tempo življenja, dolge odsotnosti od doma pomenijo, da ljubitelji malih živali te vse pogosteje jemljejo s seboj po opravkih. Če k temu dodamo še vse družinske izlete, potem je jasno, da so predvsem psi in mačke vse več časa tudi v avtomobilih s svojimi lastniki. In tudi njih je nujno ustrezno zaščititi med prevozom in jih tudi zavarovati.

V sklopu AvtoMobilnega zavarovanja lahko tako zavarujete tudi male živali med prevozom v osebnem vozilu, avtodomu ali motornem kolesu. S tem poskrbite za:

kritje stroškov zdravljenja malih živali, ki so poškodovane zaradi prometne nesreče;

finančno nadomestilo v primeru pogina ali potrebne usmrtitve malih živali zaradi prometne nesreče.

