Za največje potrebe: Mercedes-Benz Sprinter

Sprinter je največji in najbolj legendarni dostavnik v ponudbi znamke Mercedes-Benz in že več kot četrt stoletja navdušuje s tradicionalnimi lastnostmi, kot so prilagodljivost, zanesljivost in stroškovna učinkovitost, ki so ga uveljavile po vsem svetu.

Sprinter z inovacijami in po tem, ko je na trgu že več kot 25 let, postavlja mejnike v segmentu večjih dostavnih vozil ter je varna naložba v vaš posel. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz Sprinter je na trg zapeljal leta 1995 in tako pravzaprav ustvaril segment večjih lahkih dostavnih vozil, zahvaljujoč predvsem izjemnim lastnostim, po katerih ga poznajo najzahtevnejši uporabniki. Vse od takrat vključuje tradicionalne lastnosti, s katerimi se običajno srečamo pri uporabi osebnih vozil – varnost, udobje in kakovost. Hkrati pa zaradi nižjih stroškov obrabe zagotavlja največjo stroškovno učinkovitost in uporabniško usmerjene funkcije.

Tudi v zadnji najnovejši generaciji z dolgim seznamom tehnoloških inovacij, specifičnimi rešitvami tako za uporabnika kot panogo, v kateri deluje, ter z naprednim paketom povezljivosti in multimedijskim sistemom postavlja merila v segmentu premium večjih lahkih dostavnih vozil. S celovito povezljivostjo omogoča kar najboljšo razbremenitev voznika, velike izboljšave pa napoveduje pri gospodarni ekonomičnosti, zmogljivosti in nosilnosti ter zagotavlja odlično rešitev vseh logističnih in transportnih zahtev.

Za gospodarno in prijetno opravljanje dela so za vozila Sprinter po želji na voljo različni radii, multimedijski sistemi in rešitve za povezljivost. Foto: Mercedes-Benz AG

Za popolno prilagodljivost in zanesljivost

Mercedes-Benz Sprinter je tako vsestranski, da boste gotovo našli pravega za svoje prevozne potrebe. Na voljo so štiri dolžine vozila in tri višine strehe, tovorni prostor pa zajema do 17 m3 ‒ tako vozilo zagotavlja raznolikost, ki navduši in pusti vtis. Furgon, Tourer ali šasija kot tipi karoserije, različne možnosti pogona, konstrukcije kabine, dolžine trupa, skupne dovoljene mase, višine tovornega prostora in številne druge lastnosti opreme so parametri, ki omogočajo konfiguracijo več kot 1.700 različic vozila − za maksimalno modularnost in zadovoljitev potreb uporabnikov. S številnimi različicami vozila in opreme je Sprinter lahko na voljo kot vozilo v osnovni različici ali kot bogato opremljeno vozilo.

Glede na namembnost in želene vozne lastnosti omogoča preizkušen pogonski koncept sprednji, zadnji ali štirikolesni pogon. Največja nosilnost v masni različici s 5.500 kg znaša 3.144 kg. Vozila s pogonom na prednji kolesi pa prepričajo tudi z dodatno prostornino tovornega prostora in z za 80 mm nižjim dnom prtljažnega prostora, vse za lažja raztovarjanje tovora in dostop do bivalnega in spalnega prostora ob predelavi vozila v avtodom. Tem prednostim se v primerjavi z vozili s pogonom na zadnji kolesi pridružuje še za 50 kg večja nosilnost. Zaradi številnih pametnih rešitev je uporaba prostornega prtljažnega prostora tako še bolj prilagojena in lažja.

Izbrati je mogoče med 6-stopenjskim mehanskim menjalnikom in samodejnim menjalnikom 9G-TRONIC, ki zagotavlja povsem novo raven udobja. Optimalno razporejena prestavna razmerja pa poskrbijo za ravnotežje med nizko porabo in agilno zmogljivostjo, z nizko ravnjo hrupa v potniški kabini in prijetnim udobjem v vožnji.

Skupaj je kupcem na voljo več 1.700 možnih kombinacij, izbiro pa lahko dopolnijo s 600 elementi dodatne opreme. Foto: Mercedes-Benz AG

Za gospodarno in prijetno opravljanje dela

Sprinter v segment večjih dostavnih vozil vnaša tudi multimedijski sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki nadaljuje novo ero povezljivosti med voznikom in njegovim vozilom.

MBUX se popolnoma prilagaja uporabniku ter tako ustvarja učinkovito povezanost med vozilom, voznikom in potniki. V sistem se lahko shranijo nastavitve do osmih različnih uporabnikov, kjer ima lahko vsak povsem svoje nastavitve. Ko se bo za volan usedel drugi uporabnik, lahko z izborom svojega profila pridobi nazaj vse svoje nastavitve in priljubljene bližnjice. Sistem MBUX pa z izborom profila prepozna uporabnikove navade in se mu popolnoma prilagodi.

Inteligentnega sopotnika med vožnjo sistem glasovnega upravljanja aktivira z izgovorom ukaza: "Hey Mercedes", funkcije vozila pa je mogoče upravljati na pet načinov: s poljem na dotik na volanu, s poljem na dotik na sredinski konzoli, na sredinskem zaslonu, občutljivem na dotik, z gumbi na volanu, na sredinski konzoli in armaturi z glasovnim ukazom: "Hey Mercedes".

Multimedijski sistem MBUX poskrbi za povezljivost med voznikom in njegovim vozilom. Foto: Mercedes-Benz AG

Za varno pot do uspeha

Sprinter je zasnovan za brezpogojno varnost: s karoserijo, ki je zaradi svoje konstrukcije in uporabljenih materialov še posebno stabilna, in številnimi sistemi za pomoč vozniku. Ker se tudi najbolj izkušeni vozniki kdaj znajdejo v situaciji, ko pomoč pride še kako prav.

V vozilu sta serijsko vgrajena samodejno vklapljanje luči za vožnjo in asistent za vožnjo v primeru bočnega vetra. Številni drugi sistemi se lahko vgradijo naknadno, in sicer glede na potrebe voznika in načine uporabe. Aktivni asistent za ohranjanje razdalje Distronic je zlasti uporaben pri pogostih dolgih vožnjah, medtem ko lahko paketi za parkiranje s kamerami olajšajo parkiranje in manevriranje v mestnem okolju. Takšno pomoč je mogoče izkoristiti tudi takrat, ko v vozilo ni vgrajen multimedijski sistem z velikim prikazovalnikom, saj je kamera za vzvratno vožnjo na voljo tudi s prikazom v notranjem ogledalu. Za najnujnejše primere je na voljo šest zračnih blazin. Kot je primerno za varnostno opremo, prilagojeno potrebam, je zračna blazina za voznika že del serijske opreme.

Raven varnosti in udobja dodatno povečujejo številni asistenčni sistemi za pomoč vozniku, digitalna armaturna plošča in inteligentni pametni informacijsko-razvedrilni (infotainment) sistem MBUX s 26-centimetrskim (10,25-palčnim) zaslonom na dotik, ki zagotavlja odlično zasnovo oz. izhodišče za vse logistične in transportne zahteve, ter kamera, ki olajša obračanje in zaradi boljše preglednosti zmanjšuje možnost poškodb na vozilu.

Sprinter je učinkovit tudi z vidika vzdržljivosti, saj je servisni interval predviden na vsakih 60 tisoč kilometrov, Mercedes-Benz pa zagotavlja dve leti garancije in še dodatno tri leta jamstva ali prevoženih 240 tisoč kilometrov. Foto: Mercedes-Benz AG

