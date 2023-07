Za 300 milijonov evrov: BMW na Češkem zgradil največji testni center

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je na Češkem odprl svoj peti in do zdaj največji testni center, ki se razprostira na 600 hektarjih.

BMW je nov testni center namenil razvoju avtomobilskih tehnologij prihodnosti, med katere sodijo tudi sistemi avtonomne vožnje. Testni center pri mestecu Sokolov, to je nekdanje rudarsko področje, se razprostira na 600 hektarjih. BMW je v center vložil 300 milijonov evrov in tam zaposlil sto ljudi.

“Testni center smo razvili namensko za avtonomno vožnjo. Tu lahko učinkovito simuliramo vožnjo po mestu, podeželju in tudi avtocesti. Prav tako lahko preizkušamo funkcije samodejnega parkiranja,” je ob otvoritvi dejal Frank Weber iz uprave BMW.

Že četrti testni center v Evropi

Pri gradnji so uporabili 2,2 milijona kubikov zemlje, ki so jo pred tem izkopali v bližnjem rudniku, postavili so nadhod za divjad, za močenje steze bodo uporabljali zajeto deževnico. Postavljene električne polnilnice prav tako uporabljajo “zeleno” elektriko iz obnovljivih virov, poudarjajo pri BMW.

To je za Bavarce po Ascheimu v Nemčiji, Miramasu v Franciji in Arjeplogu na Švedskem četrti testni center.

Sokolov se sicer nahaja na skrajnem zahodu Češke in sicer le dobrih 30 kilometrov od nemško-češke državne meje.

Foto: BMW

