Z julijem konec za družinskega citroëna

C4 spacetourer je na cesti že od leta 2013 (takrat še kot C4 picasso), v skoraj desetih letih pa so pri Citroënu prodali več kot 730 tisoč teh modelov. Sprva je bil poleg različice s sedmimi sedežni na voljo tudi s petimi, v zadnjih letih pa so Francozi prodajali le še daljšo različico, ki je dobila tudi novo ime spacetourer.

Segment družinskih enoprostorcev bo počasi izginil

Ne le Citroën, praktično vsi avtomobilski proizvajalci sledijo povpraševanju kupcev. To je močno na strani športnih terencev, prodajne številke v nekdaj klasičnem avtomobilskem segmentu pa še naprej padajo. "Spreminjajoča pričakovanja glede modernosti, stila in uporabe so odvrnila kupce enoprostorcev," so zapisali pri Citroënu.

Kupci, ki si še vedno želijo sedemsedežnega enoprostorca, bodo od julija dalje omejeni na električnega berlinga, električnega spacetourerja ali pa izvedenko berlingo N1. Pri Citroënu so še zapisali, da znotraj znamke družinskim kupcem ostajata še C5 X in C5 aircross. C4 picasso, predhodnik današnjega modela, je bil najbolj priljubljen v letu 2007. Foto: Citroën

Vrhunec leta 2007



Prodaja enoprostorcev je pri Citroënu dosegla vrh leta 2007 s 115 tisoč prodanimi modeli xsara picasso in 215 tisoč modelov C4 picasso. V prvih dveh mesecih je po podatkih analitičnega podjetja Dataforce Citroën prodal le 2.345 modelov C4 spacetourer. Na drugi strani pa tudi ne gre najbolje VW touranu, saj je VW kot vodilni v tem segmentu prodal le 3.359 touranov.

Citroën je na trgu močno premešal štrene

Francozi so leta 1994 pripravili svoj prvi enoprostorec. Kmalu sta mu sledila največji C8 in izredno uspešna xsara picasso. V kompaktnem razredu je kot zadnji prišel na vrsto še C3 picasso. Leta 2006 je xsaro nadomestil C4 picasso, leta 2013 pa je na ceste zapeljala aktualna generacija. V devetih letih so prodali 732 tisoč modelov C4 picasso/spacetourer, med njimi je bilo 352 tisoč sedemsedežnih različic.

Po umiku C4 spacetourer julija bo v segmentu družinskih enoprostorcev le še nekaj tekmecev: volkswagen touran, ford galaxy in S-max, renault scenic in dacia jogger. Razen dacie so prav vsi omenjeni modeli že precej v letih in proizvajalci so že načelno potrdili, da njihovih naslednikov ob koncu generacijske dobe ne bo več.