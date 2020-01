Z enimi zavorami prevozil že skoraj 300 tisoč kilometrov

BMW i3 ima še vedno enega najbolj agresivnih tipov regeneracije zavorne energije, ki je v tem avtomobilu tudi ni mogoče nastavljati. V modernejših električnih avtomobilih je mogoče uporabiti dve ali celo več stopenj moči regeneracije, ki jih voznik izbira glede na konfiguracijo ceste. Kako učinkovito je regenerativno zaviranje v BMW i3, smo dokazali že pred nekaj leti, ko smo se z vrha Mangartskega sedla – to je najvišje ležeča slovenska cesta na višini 2.055 metrov – v dolino spustili, ne da bi enkrat samkrat pritisnili stopalko za zavoro. Dovolj je bilo že samo spustiti stopalko za plin.

Nemec za zdaj še brez stroškov za zamenjavo zavor

Zanimiv podatek je predstavil tudi eden izmed nemških lastnikov tega avtomobila. Helmut Neumann iz vasice Titz ga je kupil leta 2014 in od takrat je z njim prevozil več kot 277 tisoč kilometrov. Njegovi vzdrževalni stroški so bili do zdaj omejeni na nakupe gum in nadgradnjo baterijskega paketa (33 kWh namesto originalnih 22 kWh), celotni zavorni sistem na avtomobilu pa je po njegovih besedah še vedno originalen.

BMW bo letos (poleg električnega minija) na ceste pripeljal električno različico športnega terenca X3, prihodnje leto pa nato sledita tudi dva nova modela i4 in iNext.