VW passat: Odprta zadnja vrata, ker je vozil kavč

Romun je moral prepeljati kavč, pri tem pa ni želel dodatnih stroškov za najem posebnega tovornega vozila. Kavč je namestil kar na zadnjo klop volkswagen passata. Odprta je pustil zadnja vrata in se tako vozil po mestu Galati. Omeniti velja, da je passat te generacije sicer širok 1,82 metra.

Opazili so ga ostali udeleženci v prometu, kmalu tudi policija. Tak način prevoza tovora je seveda prepovedan in Romun je prejel globo v višini okrog 180 evrov.

Christmas road trip starting with a great sight.. a couch on a mattress on a Passat... #RoadTrip #HappyXmasIfItMakesIt ! pic.twitter.com/OcrkqtPzPd