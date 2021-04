VW ID.4: razkriti posebni ponudbi za novi električni SUV

Oglasno sporočilo

VW ID.4 AKCIJA – NA VOLJO DVE POSEBNO UGODNI PONUDBI ZA NOVI VW ID.4! Na voljo sta vam dve posebni ponudbi do 30. 6. 2021:

1. Finančni leasing že za 240 evrov na mesec.*

2. V primeru nakupa se lahko odločite za bone ugodnosti do 5.000 evrov** (VW ID.4 z opremo Life je lahko tako vaš že od 38.979 evrov z vključeno subvencijo Eko sklada in ugodnostmi akcije).

Lahko se odločite za finančni leasing in ID.4 odpeljete že za 240 evrov na mesec*. Če pa bi se raje odločili za nakup, lahko izkoristite bone ugodnosti, ki vam prinašajo prihranek do 5.000 evrov. Za podrobnejše informacije pa so vam z veseljem na voljo tudi prodajni svetovalci. Poleg omenjenih ugodnosti boste po nakupu lahko uveljavljali še subvencijo za električna vozila pri Eko skladu, ki ta trenutek znaša do 4.500 evrov.

D.4 že v salonih Porsche Inter Auto in ID. Hub centru mobilnosti

Novi Volkswagen ID.4 vam je na voljo za ogled tudi v ID. Hub centru mobilne prihodnosti znamke Volkswagen v nakupovalnem središču Aleja in pa seveda v prodajnih salonih Porsche Inter Auto – Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper.

ZAKAJ IZBRATI ELEKTRIČNI AVTOMOBIL?

Odgovor na to je povsem preprost, vožnja je udobna in poceni, uporaba pa preprosta. Udobje v prostorni kabini in navdušenje nad tehniko omogočata neizmeren užitek na poti. Zagotovo vas zanima doseg pri modelu Volkswagen ID.4, ki po standardu WLTP znaša kar do 520 km s 77 kWh veliko kapaciteto baterije. Sočasno z večjo ponudbo modelov se širi tudi mreža javnih polnilnic. S tem odpade še en dvom o tem, ali se sploh odločiti za elektrifikacijo vaše mobilnosti. Veliko je prednosti, ki jih ponujajo električni avtomobili, in najlažji način, da začutite, kaj ti zmorejo in ponujajo, je testna vožnja z novim VW ID.4 pri Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper.

VW ID.4 − pomembne informacije:

Izdelan za velike cilje – Volkswagen ID.4

Popolnoma nova prostorska zasnova, ki odpira nove možnosti. Električna moč, ki navduši. In intuitivno upravljanje, s katerim je vse popolnoma preprosto. Novi ID.4 je zmogljiv kot SUV in povsem trajnostno zasnovan kot ID.

Volkswagen ID.4 – funkcionalnost v svoji najlepši obliki

Urbani SUV z osupljivim dizajnom in obračalnim krogom malih avtomobilov: ID.4 ponazarja, kako privlačna je lahko električna mobilnost. Z oblikovno dovršenimi 18-palčnimi platišči* ali opcijskimi aluminijastimi platišči v velikosti od 19 do 21 palcev, strešnimi letvami za dodatno prtljago, integriranimi vratnimi kljukami za boljšo aerodinamiko, izrazito tridimenzionalno oblikovanimi zadnjimi LED-lučmi z dinamičnimi smerniki (dodatna oprema) in s še z eno nadvse privlačno posebnostjo: opcijsko svetlobno letvijo, ki se tako spredaj kot tudi zadaj steka proti novemu logotipu znamke Volkswagen.

Volkswagen ID. Charger – domača električna polnilnica

Za hitro in preprosto polnjenje doma vam predstavljamo izjemno napredne domače električne polnilnice Volkswagen ID. Charger z dovršenimi varnostnimi funkcijami. Zagotovite si kar petkrat hitrejše polnjenje, kot vam to omogoča običajna gospodinjska vtičnica.

Volkswagen ID. Charger z močjo 11 kW – SPLETNI NAKUP

Pogoji akcije

Kombinirana poraba goriva 8,6−3,8 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za vozila na zalogi in nova naročila do 31. 3. 2021. Akcija ne velja za električna vozila. Slike so simbolne. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila **BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / operativnem leasingu / kreditu pri družbi Porsche Leasing SLO d. o. o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d. d.) pod pogoji akcije VWBONFS_2021. Več na www.porscheleasing.si . Strošek priprave vozila je dodatno.

*ID. 4 že za 240 €*/mesec

ID.4 Life v bonus akciji financiranje za 240,33 €/mesec* + zavarovanje za 76,12 €/mesec**. Informativni izračun obroka finančnega leasinga 240 €*/mesec za dobo 36 mesecev je narejen ob upoštevanju, da: stranka plača polog v višini 30 % od znižane prodajne vrednosti vozila, v času trajanja pogodbe prevozi 10.000 km/leto in obvezno sklene VW zavarovanje.

Po preteku pogodbe: vozilo odkupi s tem, da plača preostanek vrednosti, ali za znesek preostanka vrednosti sklene novo pogodbo o financiranju s trenutno veljavnimi pogoji ali vozilo vrne (vse obveznosti leasingojemalca in leasingodajalca se medsebojno poravnajo).

**Do ID.4 z boni ugodnosti

Ob nakupu vozila ID.4 prejmete sledeče bone ugodnosti: bon za financiranje in zavarovanje do 3.000 €, bon za nakup polnilne postaje v višini do 1.000 €, bon za financiranje sončne elektrarne MOON do 1.000 €. Bon za financiranje in zavarovanje − za izvedbe ID.4 Life, Business in Family prejmete bon v višini 2.500 €, za izvedbi Max in Tech pa bon v višini 3.000 €.

Bon za nakup in vgradnjo polnilne postaje v višini 1.000 €. Zagotovite si brezskrbno in udobno polnjenje svojega električnega vozila in izberite polnilno postajo Volkswagen ID Charger ali polnilno postajo iz prodajnega programa MOON: za dom ali poslovno okolje.

Bon za financiranje nakupa in izgradnjo sončne elektrarne MOON v višini do 1.000 € (odvisno od moči sončne elektrarne). Zagotovite si lastno proizvodnjo zelene električne energije s sončno elektrarno MOON in tako postanite skoraj popolnoma neodvisni od omrežja. Vašo sončno elektrarno zgradimo po načelu "na ključ", kar pomeni, da mi poskrbimo za izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja in montaže.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Inter Auto.