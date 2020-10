Vsi razprodani, pa nimajo niti enega delujočega #foto

Razkritja pomembnih modelov potekajo nekako pričakovano - po številnih napovedih vodilni v podjetju povedo pomembne informacije o novem avtu, predstavijo njegove prednosti, načrte, zmogljivosti in vse skupaj podkrepijo še z obilico fotografij in voženj. A tokrat smo zaman čakali na kaj več. Pri General Motorsu so v javnost namreč lansirali šestminutni videoposnetek, v sporočilu za javnost pa delili nekaj pomembnejših stvari.

Zakaj tako okrnjena predstavitev?

Mnogim je šlo v nos, zakaj so pri General Motorsu tako skrivnostni glede enega pomembnejših modelov prihodnosti. Kot se je izkazalo, Foto: General Motors in to so tudi potrdili pri znamki, sploh še nimajo izdelanega delujočega prototipa. Video je le programska animacija delujočega modela. Še bolj skrb vzbujajoči podatek pa je, da naj bi hummer EV prišel na ceste že čez eno leto.

''Zanimivo, toda nimamo še vozila. Ravnokar izdelujemo naš prvi testni avto, to, kar ste videli v posnetku, je naš razstavni model,'' je dejal Al Oppenheiser, glavni inženir pri znamki. Za zdaj imajo pri General Motorsu baterije in arhitekturo, na to osnovo pa morajo sedaj pritrditi le karoserijo in namestiti komponente v notranjosti.

Kljub temu so že razprodali prvo serijo edition one s ceno vsaj 112 tisoč dolarjev (95 tisoč evrov), planirano za prvo leto proizvodnje.