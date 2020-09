Vse posebnosti avtomobila, ki vodi Rogliča in tekmece #foto

Direktor dirke Christian Prudhomme ga je uporabil med 183-kilometrsko peto etapo od Gapa do Privasa, nato pa bo v uporabi še med kronometrom in med zadnjo 122-kilometrsko etapo do Pariza.

Direktor dirke Christian Prudhomme ga je uporabil med 183-kilometrsko peto etapo od Gapa do Privasa, nato pa bo v uporabi še med kronometrom in med zadnjo 122-kilometrsko etapo do Pariza. Foto: Škoda

To je prav poseben avtomobil, ki ga letos uporablja direktor kolesarske dirke po Franciji in je v treh etapah opravljal vlogo operativnega komandnega centra med etapo dirke.

Škoda je v torek zvečer razkrila svoj prvi pravi električni avtomobil enyaq, ki je na kolesarski Dirki po Franciji že dobil vlogo prevoznega sredstva direktorja dirke Christiana Prudhommeja. Za njegove potrebe so morali Škodin električni crossover tudi predelati. Najprej ga je uporabil med 183-kilometrsko peto etapo od Gapa do Privasa, nato pa bo v uporabi še med kronometrom in med zadnjo 122-kilometrsko etapo do Pariza.

Škoda je že dolgo uradni avtomobilski partner kolesarske Dirke po Franciji in z enim od njihovih avtomobilov tam redno vozijo tudi direktorja dirke. To vlogo opravlja Christian Prudhomme, ki je imel letos možnost prvič uporabiti pravi električni avtomobil. Škoda je namreč enyaqa premierno razkrila v torek zvečer v Pragi.

Roglič, Pogačar in drugi slovenski kolesarji so ga videli leto pred dejanskimi kupci

Ta avtomobil bo v prodajne salone prišel šele naslednje leto, na dirki po Franciji pa so ga torej kot vodilni avtomobil kolesarske karavane kljub temu že uporabili. Slovenski kolesarski asi na dirki bodo torej električno škodo v živo videli več mesecev pred drugimi kupci.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

V streho so izrezali dodatno okno, namestili antene, hupo, radijsko-komunikacijske sisteme …

Direktorjev enyaq je resda dobil uradne nalepke in zunanji videz francoskega kolesarskega spektakla, za potrebe Prudhommeja pa so morali urediti še več drugih malenkosti. Največ dela je bilo z izrezom dodatnega strešnega okna nad zadnjimi sedeži. Ta omogoča, da direktor dirke hitro in nemoteče vstane.

Pred zadnjimi sedeži so morali namestiti komunikacijsko enoto, pa posebno hupo, šest zunanjih anten, pet sistemov radiovez in podobno. Za podporo teh sistemov so v prtljažnik namestili tudi dve 75-amperski bateriji.

V avtomobilu tudi hladilnik za dve steklenici šampanjca

Pri izrezu dodatnega strešnega okna so si zunanji sodelavci Škode pomagali z rešitvijo, ki jo je Prudomme do zdaj uporabljal v superbu. Pred začetkom del so morali razstaviti vozilo, izrezati odprtino (tudi skozi ojačitve karoserije), zavariti sončno streho, jo zatesniti in povezati z električno napeljavo ter nato namestiti še dva ročaja za lažje vstajanje in boljšo stabilnost direktorja dirke med vožnjo.

Eden od bolj zanimivih dodatkov, ki jih kupci enyaqa pri Škodi ne bodo mogli naročiti, je hladilnik v zadnjem delu vozila. Ta je namenjen hlajenju dveh steklenic šampanjca, ki ga Prudhomme postreže izbranim pomembnežem in gostom v njegovem avtomobilu.

Foto: Škoda

Foto: Škoda