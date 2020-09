Premiera novega avtomobila Škode: razkrite vse skrivnosti enyaqa

Škoda je razkrila enega svojih najbolj vpadljivih avtomobilov, ki je kot prvi nastal kot izključno električno vozilo. To je enyaq iV, ki ga na cestah lahko pričakujemo prihodnje leto. Električni športni terenec prinaša tri velikosti baterije, zanimive oblikovalske podrobnosti in zahvaljujoč daljši medosni razdalji predvsem več prostora v notranjost.

Najbolj prepoznaven je sprednji del enyaqa, ki ga zaznamujejo tudi češki kristali. Foto: Škoda Škoda je danes v Pragi premierno razkrila svoj prvi namenski električni avtomobil, to je športni terenec z imenom enyaq iV. To je njihov prvi avtomobil z Volkswagnove koncernske platforme MEB, s katere že poznamo volkswagna ID.3 in ID.4 - s tem si enyaq tudi deli zasnovo.

Avtomobil ima za Škodo tudi oblikovalsko novo zasnovo, v kateri je čutiti pridih 125-letne tradicije češke avtomobilske industrije in inovativnosti. V notranjosti pri Škodi obljubljajo prostornost večjega športnega terenca kodiaqa.

Tri velikosti baterij in pet različnih zmogljivosti

To je sicer sestrski avtomobil prav tako električnega volkswagna ID.4, Škoda pa se tako zdaj čisto zares (po električni različici mestnega citiga) podaja v svet elektromobilnosti.

Enyaq iV bo dolg 4,6 metra, širok 1,8 metra in visok 1,6 metra. Na voljo bodo trije baterijski paketi, ki bodo imeli kapaciteto 55, 62 in 82 kilovatnih ur. Moči elektromotorja bodo 109, 132 in 150 kilovatov, pri najmočnejših tudi 195 oziroma 225 kilovatov (RS). Osnovna različica bo imela pogon na zadnji par koles. Doseg bo po WLTP znašal (odvisno od različice) od 340 do 510 kilometrov. Osnovna prostornina prtljažnika bo 585 litrov.

Daljša medosna razdalja in krajši previsi, so to odlike električnih avtomobilov kot je škoda enyaq iV. Foto: Škoda

Več prostora v notranjosti kot pri podobnih bencinskih ali dizelsih vozilih

"Razlika v oblikovanju je precejšnja. Pravi električni avtomobil se od klasičnega razlikuje v višini vozila, prav tako v obeh previsih. Baterije so nameščene v dnu vozila, zato je avtomobil nekoliko višji. Vsaj navidezno pa to kompenziramo z daljšo medosno razdaljo. Ker elektropogon zavzame manj prostora, so lahko previsi toliko krajši. Streha je podaljšana, kar daje dinamičen videz in tudi izboljšuje aerodinamiko," oblikovalec Karl Neuhold pojasnjuje razlike med električno in navadno, torej bencinsko ali dizelsko škodo.

"Najočitnejši zaščitni znak oblikovanja enyaqa iV je sprednji del. Na električnih vozilih namensko poudarjamo sprednjo mrežo pred motorjem. Tokrat smo jo še bolj poudarili, saj je postavljena nekoliko bolj naprej in pokončno. Avtomobilu daje vtis moči, vpadljivosti," dodaja Neuhold.

Že jutri bodo lahko Norvežani kot prvi naročili nov Škodin avtomobil, na prihod vozila v prodajne salone pa bo treba počakati še vsaj do naslednje pomladi. Cene se bodo začele pri okrog 35 tisoč evrih.

