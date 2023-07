Vse najboljše! Uganete, koliko avtomobilov ta znamka proda danes?

Subaru je danes v Sloveniji kot avtomobilska znamka vezana bolj na tradicijo in lastnike starejših modelov. V prvem polletju so tako v Sloveniji registrirali 38 novih Subarujevih avtomobilov - 26 modelov XV (v prihodnje crosstrek), sedem outbackov, štiri foresterje in eno imprezo.

Tudi na evropski ravni je japonska znamka, ki je bila desetletja znana po svojem stalnem štirikolesno gnanem pogonu in robustnosti, odrinenja na spodnji rob prodajnih lestvic. Subaru je predlani sicer dosegel mejnik 20 milijonov prodanih svojih vozil s stalnim štirikolesnim pogonom. Lani so globalnon prodali 850 tisoč avtomobilov, od tega samo v ZDA 556 tisoč. Globalna prodaja je zrasla za deset, ameriška pa padla za slabih pet odstotkov.

Subaru leone - prvi japonski velikoserijski avtomobil s štirikolesnim pogonom. Foto: Subaru

Model 360 je bil leta 1954 prvi Subarujev izdelek. Foto: Subaru

To je zapuščina japonske znamke, ki 15. julija 2023 praznuje svojo 70-letnico. Leta 1917 je Chikuhei Nakajima ustanovil raziskovalni laboratorij za letala, ki je pozneje postal družba Nakajima Aircaft. Po drugi svetovni vojni so to podjetje reorganizirali aza proizvodnjo splošnih dobrin.

Podjetje se je preimenovalo v Fuji Sangyo. Pet let pozneje so ga razdelili na 12 podjetij. Eno izmed teh je bilo tudi Fuji Kogyo in s še štirimi drugimi so zbrali kapital za ustanovitev podjetja Fuji Heavy Industries. To je pozneje prevzelo vseh pet ustanovitvenih podjetji.

Prvi model je bil subaru 360

To je bilo leta 1953, leto pozneje pa so na ceste že poslali svoj prvi avtomobil - to je bil majhen mestni model subaru 360. Sledili so modeli kot leone, prvi velikoserijski japonski avtomobil s štirikolesnim pogonom, legacy s karavansko zasnovo, robustni forester in seveda impreza, s katero so si prek športnih uspehov v reliju v devetdesetih letih zagotovili svetovno slavo.

Fuji Heavy Industries so leta 2017 preimenovali v Subaru Corporation. Danes podjetje pri razvoju aktivno sodeluje s Toyoto. Skupni produkt je sta bila športnika subaru BRZ in toyota GT86, prav tako tudi električna športna terencs toyota bZ4X in subaru solterra.

Subaru je japonsko ime za zvezdno kopico Plejade v ozvezdju Bika, ki se na Japonskem imenuje tudi "Mutsuraboshi" (šest zvezd). Ime se nanaša na Nakajima Aircraft in še pet podjetij, ki so nekoč ustanovila avtomobilsko podjetje. Subaru je bil tudi prva japonska znamka avtomobilov, ki je za svoje poimenovanje uporabila japonsko ime.