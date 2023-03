Kakšen zvok! Ferrarijev motor dobil zanimiv dom. #video

Za predelavo se je odločil Sam Albert, ki že več mesecev razvija zanimiv dirkaški prototip. Čeprav je Subaru svojo znamko v veliki meri gradil prav prek uspehov v avtomobilskem športu in predvsem reliju, se je Američan odločil za vgradnjo novega motorja. Namesto klasičnega bokser motorja bo njegov avtomobil poganjal Ferrarijev motor V8.

Albertova predelava je zanimiva predvsem zato, ker je moral pri njej paziti na obstoječa tehnična pravila v severnoameriškem reli prvenstvu. S tem avtomobilom bo namreč predvidoma prvič nastopil na reliju Olympus v drugi polovici aprila.

Atmosferski motor z oznako F136 IB V8 predstavlja skupni razvoj Ferrarija in Maseratija. Ta motor izdelujejo že od leta 2001. Uporabljajo ga v delovnih prostorninah od 4,2 do 4,7 litra. Moč znaša od 390 do 605 "konjev". Tak motor je poganjal določene Ferrarijeve in Maseratijeve modele, prav tako pa tudi alfo romeo 8C.