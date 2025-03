Vrača se Audijev superšportnik, kljub kablu bo za njim pošteno grmelo

Audi bo naslednika R8 izdelal na osnovi lamborghini temeraria in uporabil njegov priključnohibridni pogon.

Pri Audiju bodo nadaljevali nadvse uspešno sodelovanje z Lamborghinijem in izdelali nov superšportnik, ki bo vreden nasledstva že ukinjenega modela R8. Audi je naprej R8 izdelal na tehnični zasnovi lamborghini gallarda, v drugi generaciji pa modela huracan. Med letoma 2007 in 2023 so pri Audiju prodali več kot 44 tisoč avtomobilov R8.

Podobno sodelovanje se obeta tudi pri tretji generaciji tega avtomobila, je poročal britanski Autocar. Tokrat bo zasnova zanj lamborghini temerario s priključnohibridnim pogonom. Temerario je naslednik huracana, ki so ga predstavili lani. Audijev sorodni model bo nekoliko bolj vsakodnevno uporaben, osnova pogona pa bo štirilitrski motor V8.

Pri temerariu so dva elektromotorja postavili na sprednjo os, tretjega pa med motor in menjalnik. Kapaciteta baterije je 3,8 kilovatne ure.

Novega audija R8 lahko na cestah pričakujemo čez dve leti.