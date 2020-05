Vozniška ura resnice: kje, kako in za koliko denarja?

Slovenija resda nima pravega avtomobilskega dirkališča, zato pa je toliko večja ponudba od 300 do tisoč metrov dolgih stez za izposojo rekreativnih gokartov. Ti za relativno nizko ceno, desetminutne vožnje stanejo od 12 do 15 evrov, nudijo obilo vozniške zabave in predvsem vsakemu posamezniku nalijejo "čistega vina" o njegovih vozniških spretnostih.

Po dolgih zimskih mesecih sem spet za volanom gokarta. Ne tistega pravega, tekmovalnega, temveč takega, za rekreativno zabavo. In ti v Sloveniji pridobivajo priljubljenost, skladno z njo pa raste tudi ponudba tovrstnih stez in gokartov za najem. Ker Slovenija dirkališča nima, je to najcenejša in tudi najbolj varna oblika sproščanja odvečnega adrenalina za volanom. Moderni gokarti nudijo veliko vozniškega užitka, neizprosna ura pa zna potrkati na vozniški ego. Marsikdo se za volanom počuti kot najboljši voznik, a ga štoparica lahko hitro postavi na trdna tla.

Gokarti nudijo zelo neposredno vozniško izkušnjo. Foto: Gregor Pavšič Ko v tresoče roke primeš list s svojim časom, bi šel najraje nazaj na stezo

Medtem ko sem vrtel volan Rimovega gokarta z 270-kubičnim motorjem, sem razmišljal o povezavi obvladovanja takega gokarta, iskanja najhitrejše linije skozi ovinke tisočmetrske proge in vsakodnevne vožnje avtomobila. Na stezi ob brniškem letališču sem uvidel, kako na prvi pogled nezahtevna vožnja takega gokarta uči vozniške potrpežljivosti, razmišljanja o stezi oziroma cesti, predvidevanja, zbranosti na ključne točke zaviranja, pospeševanja in hlastanja po kar najboljšem oprijemu zadnjih pogonskih koles.

In ko po desetih minutah z otrdelimi rokami vidiš svoj najboljši čas kroga, ki je dve ali tri sekunde za rekordom steze – resda z zelo navoženim vozniki in v idealnih razmerah – bi seveda najraje šel na stezo še vsaj za novih deset minut. Še najprej spoznavati centimetrske skrivnosti najhitrejše linije, poskusiti kaj odpeljati drugače in predvsem loviti tiste zadnje desetinke sekunde.

Steza ob letališču na Brniku je najširša med vsemi. Foto: Gregor Pavšič

Steze od Vrtojbe do Ljubljane, Brnika, Krškega, Celja, Maribora, Ptuja …

V Sloveniji je v poletnih mesecih ponudbe rekreativnega kartinga, ki ob pomanjkanju pravega dirkališča pomeni najcenejšo obliko sproščanja adrenalina za volanom, zelo veliko. Steze najdemo tako v Ljubljani kot tudi ob letališču Brnik, v Vrtojbi, Krškem, Celju, Mariboru in na Ptuju. Ponudniki imajo skupno na voljo kar 122 posamičnih gokartov za najem, večina jih nudi tudi dvoseda vozila in posebne gokarte za otroke. Na stezi Raceland v Krškem je mogoč najem tudi dveh tekmovalnih gokartov.

Pregled ponudbe rekreativnega kartinga v Sloveniji:

Št. gokartov Tip gokartov (osnovni) Cena vožnje (10 min.) Dolžina proge Širina proge Prokarting, Brnik 10 + dvosed Rimo alpha 2, 390 ccm, 13 KM 12,5 EUR 690 m 10−12 m Vrtojba 10 + dvosed + 2 x električni gokart Honda OHC, 270 ccm 15 EUR 850 m 10 m Woop Kart, BTC LJ 16 + 2 x dvosed + 2 x otroški Rimo sinus ion, električni (2 x 2,8 kW) 14,5 EUR 300 m 6 m AMZS Ptuj 11 + 2 x dvosed + 1 x otroški Sodi RT8 15 EUR 1.005 m 8−10 m Rudnik LJ 15 + 2x dvosed + 2x otroški Sodi Honda 270 ccm (9 KM) 12 EUR 520 m 4−10 m Celje, City Center 12 + 1x dvosed + 1x otroški Sodi Honda 270 ccm (9 KM) 12 EUR 400 m 4−10 m Maribor, Europark 12 + 1x dvosed + 1x otroški Sodi Honda 270 ccm (9 KM) 12 EUR 470 m 4−10 m Raceland, Krško 14 + 1x dvosed + 1x otroški + 2x race gokart Honda OHC (9−17 KM), race gokart rotax 125 ccm 12 EUR 1.050 m 8−9 m

Pogled na nedavno zgrajeno stezo AMZS pri Ptuju (Nova vas), ki je daljša od tisoč metrov. Foto: AMZS

Ena izmed kombinacij centra kartinga na ljubljanskem Rudniku. Isti upravitelj, to je nekdanji kartist Alen Pevec, ima stezi tudi v Mariboru in Celju. Foto: Gregor Pavšič

Veliko ponudnikov, a zelo raznovrstne steze

Steze z rekreativnimi gokarti so torej razporejene po praktično celotni državi, nudijo pa dokaj raznovrstno ponudbo uživanja za volanom. Več konkurence ponudnikov je v zadnjih letih povzročilo tudi prenovo gokartov, in po večini gre za zelo moderna, varna in udobna vozila.

Najdaljši sta stezi, ki sta dolgi več kot tisoč metrov, in sta na Ptuju in v Krškem. To sta tudi namenski dirkaški stezi, na katerih organizirajo tudi prava tekmovanja v kartingu.

Steza ob letališču na Brniku, za katero skrbi gorskohitrostni dirkač Vladimir Stankovič, je med vsemi najširša. Nekdanji državni prvak v kartingu Alen Pevec upravlja izposojo gokartov na treh lokacijah, poleg ljubljanskega Rudnika še v Celju in Mariboru. Medtem ko Krško izstopa po izposoji tekmovalnih 125-kubičnih Rotaxovih gokartov, v Vrtojbi, kot edini zunanji ponudnik, nudijo tudi možnost vožnje z električnim gokartom.

V Ljubljani tudi električni gokarti v dvorani

Ti so seveda približno trikrat dražji od klasičnih, bencinskih, so pa skoraj obvezni na dvoranskih stezah. Tako od letos spet nudi tudi Ljubljana. Woop Karting v BTC je namreč edina dvonivojska karting steza v Sloveniji. Obenem je med vsemi tudi najkrajša in najožja, s svetlobnimi učinki pa omogoča precej drugačno izkušnjo vožnje kot steze na prostem. Vsi tamkajšnji gokarti za izposojo so električni.

Vsi ponudniki imajo na voljo tudi dvosede gokarte, ki so namenjeni vožnji staršev z mlajšimi otroki, ali pa učenja manj veščih začetnikov. Nekateri imajo na voljo tudi manjše gokarte za samostojno vožnjo otrok, ki morajo biti za vožnjo visoki okrog 125 centimetrov. To je sicer le okvirna velikost, saj je ključna predvsem dolžina nog za nemoteno pritiskanje stopalk za plin in zavoro.

Raceland v Krškem je z dolžino 1.050 metrov najdaljša steza za karting. Foto: Raceland

Steza za karting na strehi Europarka v Mariboru. Foto: Karting Center Maribor

Prek gokartov lahko prve posredne in neposredne vozniške izkušnje dobijo tudi otroci. Foto: Gregor Pavšič