Slovenski kartisti na olimpijado v Los Angeles? Ni nemogoče.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 lahko vključijo nove športe in na seznamu morebitnih kandidatov se je pojavil tudi motoršport. Izvedljiv naj bi bil predvsem električni karting.

Organizatorji olimpijade v Los Angelesu bodo v nekaj tednih predstavili predloge za vključitev novih športov. Predloge mora nato potrditi mednarodni olimpijski komite na svojem oktobrskem zasedanju v Bombaju v Indiji.

Med kandidati za nove športe so med drugim karate, lacross, kriket, breakdance, skvaš, softball, brezkontaktna različica ameriškega nogometa (flag football) in tudi motoršport. Mednarodna avtomobilska zveza FIA se že dalj časa poskuša prebiti v olimpijsko družino. Med izvedljivimi tekmovanji bi bil lahko karting, ki zahteva najmanj kompleksno tekmovalno infrastrukturo. Karting je bil obenem vedno valilnica najstniških talentov in odskočna deska večine svetovnih prvakov formule ena. Športom, ki jih bodo za olimpijado v Los Angelesu izbrali, zagotovijo priključitev le za en olimpijski cikel.

Leta 2018 so na olimpijadi mladih v Argentini električni karting predstavitveno že izpeljali, leta 1900 je bil na olimpijadi v Parizu avto-moto šport že del neuradnega programa.

Kako je s kartingom v Sloveniji?

V Sloveniji je nacionalna Zveza za avtošport AŠSLO tudi del Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), karting pa je vse od odcepa AŠSLO (takrat pod imenom AŠ2005) od AMZS ostal pod okriljem zadnje. Slovenija ima trenutno več obetavnih voznikov kartinga, ki bi se v primeru priključitve olimpijskim igram čez pet let lahko potegovali za vključitev v reprezentanco. Med temi so Aleksandar Bogunović, Mark Kastelic, Oskar Poberaj in drugi.