Močne nevihte in nalivi povzročajo veliko nevšečnosti tudi na cestah. Kot vedno in kljub številnim opozorilom policije, so tudi tokrat vozniki ustavljali pod nadvozi in s tem močno ogrožali varnost drugih udeležencev v prometu. "Vozniki pozor, v primeru močnejših nalivov in neviht ne ustavljajte vozil pod nadvozi in v predorih," sporoča tudi prometno-informacijski center.

"Če ste takrat na avtocesti, svetujemo, da jo zapustite pri najbližjem izvozu, nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to pač dovoljeno," svetuje policija.

Je kazen 260 evrov za tako nevarno početje premajhna?

Kako hudi so lahko scenariji naletov zaradi slabe vidljivosti, so nam v ne tako daljni preteklosti pokazale zelo hude nesreče, kot na primer nalet 51 vozil v Postojni, v katerem je bilo decembra 2014 poškodovanih 29 oseb, ena oseba je tudi umrla, in množični nalet štiri leta prej pri Grosuplju, kjer je bilo udeleženih 38 vozil, tri osebe so umrle, poškodovanih pa jih je bilo 22.

Zakon v Sloveniji prepoveduje ustavljanje ali parkiranje v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu. Globa, ki jo lahko policisti izrečejo za tovrstni prekšek znaša 80 evrov. Za parkiranje ali ustavljanje na vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, pa globa znaša 260 evrov.

"Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk, lahko pa tudi prepoved vožnje motornega vozila," piše policija na svoji spletni strani.

Stanje na cestah: