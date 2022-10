Volvo razkriva: taka bo notranjost novega modela #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi volvo EX90 bo električna alternativa uveljavljenemu klasičnemu športnemu terencu. Volvo bo avtomobil v celoti razkril 9. novembra, so pa že pokazali ureditev voznikovega prostora. Ta bo dobil dokaj minimalistično zasnovo, del katere bosta dva zaslona. Manjši se bo nahajal pred voznikovimi očmi oziroma za volanskim obročem in bo prikazoval najpomembnejše parametre vožnje - hitrost, preostali doseg, trenutno omejitev hitrosti in osnovne navigacijske napotke.

Na sredinsko konzolo pa bodo postavili še veliko večji in pokončno postavljen zaslon, kjer se bodo izpisovale preostale informacije infozabavnega vmesnika. Izpis se bo prilagajal trenutnim potrebam voznika. Pri Volvu obljubljajo, da bo sistem pregleden in da bodo skušali vozniku prikazati le tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebuje.

Tehnične podrobnosti pogonskega sistema novega volva EX90 za zdaj še niso razkrite.

Foto: Volvo

Foto: Volvo