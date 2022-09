Uradno: naslednji model Volva dobil novo ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednik volva XC90 se bo imenoval EX90, imel bo električni pogon in zelo napredne varnostne sisteme. To bo tudi prvi volvo s sistemom LiDAR.

Novi avtomobil je potrdil Jim Rowan, izvršni direktor Volva. Rowan je uradno potrdil tako ime EX90 kot tudi datum popolnega razkritja. Veliko več podrobnosti o tem novem modelu bodo pri Volvu razkrili 9. novembra.

Senzor LiDAR na strehi avtomobila

Poleg električnega pogona je Rowan izpostavil varnostni vidik avtomobila. EX90 bo imel vgrajen senzor LiDAR, ob tem pa še osem kamer, pet radarjev in 16 ultrasoničnih senzorjev. Senzor LiDAR bo nameščen na streho avtomobila in bo lahko zaznal pešce z razdalje do 250 metrov.

Za razliko od kamere tak senzor ni odvisen od svetlobe, zato naj bi enako uspešno deloval tako podnevi kot ponoči. Pri Volvu napovedujejo, da bo novi nabor varnostno-asistenčnih sistemov zmanjšal hude prometne nesreče za 20 odstotkov in za devet odstotkov izboljšal izogibanje trkom.

Poleg tega bo avtomobil z dvema kamerama v notranjosti vozila veliko aktivneje pazil na psihofizično stanje voznika. Če bodo kamere zaznale, da je voznik utrujen ali da izgublja osredotočenost na vožnjo, ga bo vozilo opozorilo z vse glasnejšimi zvočnimi signali.