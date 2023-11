Volvo in Severna Koreja: 50 let neplačan račun, dolg že 280 milijonov evrov

Ozadje zanimivega avtomobilskega posla je zanimiv tesen odnos Švedske in Severne Koreje. Že 50 let imata državi uradne diplomatske odnose, Švedska ima med zahodnimi državami eno najtesnejših povezav s Severno Korejo.

Že 50 let diplomatski odnosi med Švedsko in Severno Korejo

Švedi so s svojo humanitarno misijo sodelovali že v korejski vojni v 50. letih prejšnjega stoletja. Po sklenjenem premirju med obema Korejama so aktivno pomagali pri vzdrževanju premirja. Švedska politična levica se je takrat močno zavzemala za priznanje Severne Koreje kot neodvisne države, in sicer na podlagi tega, da so Skandinavci pred tem kot državo že priznali Južno Korejo. Severni Korejci so v Stockholmu leta 1970 odprli svojo informacijsko pisarno, leta 1973 pa sta državi sklenili uradne diplomatske odnose.

Švedski veleposlanik v Pjongjangu je trenutno Andreas Bengtsson. Foto: Embassy of Sweden

Severna Koreja ima še vedno svoje veleposlaništvo v Stockholmu, Švedi pa svoje v Pjongjangu. Prek tega Švedi skrbijo za pravice državljanov ZDA, Italije, Kanade, Avstralije, Norveške in Finske. Švedski veleposlanik je trenutno Andreas Bengtsson.

Švedski premier Göran Persson je leta 2001 postal prvi zahodni voditelj, ki je uradno obiskal Severno Korejo. Vodil je delegacijo Evropske unije v pogovorih s takratnim severnokorejskim voditeljem Kim Džong Ilom.

Švedski diplomati so bili v 70. letih vpleteni tudi v sumljive tihotapske posle Severnih Korejcev, ki so v zahodno Evropo tihotapili cigarete, mamila, orožje in podobno, pa tudi ljudi. Vse z namenom pridobivanja tujih deviz in financiranja svojega državnega proračuna.

Tisoč volvov 144 na ulice Pjongjanga

Po sklenjenih diplomatskih odnosih je v 70. letih več švedskih podjetij želelo trgovati s Pjongjangom. Posel je uspel tudi Volvu, ki je Severnim Korejcem prodal tisoč volvov 144. Te so želeli uporabiti za taksije in še pred kakšnimi desetimi leti so bila ta vozila dokaj reden pojav na ulicah Pjongjanga.

Toda Korejci avtomobilov niso nikoli plačali. Volvo je denar zanje sicer dobil od švedske vlade, ta pa še vedno pošilja opomine za plačilo v Pjongjang. Leta 1976 so za avtomobile želeli 124 milijonov takratnih ameriških dolarjev, do danes je z vsemi obrestmi skupni dolg Severne Koreje do Švedske narasel že na skoraj 280 milijonov evrov.