Volkswagnova tri nova imena avtov, ki pomenijo le eno

Volkswagen je uradno registriral imena T-coupe, T-sport in T-go. Ti za zdaj ne napovedujejo konkretnih modelov, zato pa kažejo na nadaljevanje trenda križancev in športnih terencev.

Za zdaj ni znano, kakšne avtomobile in različice bodo pri Volkswagnu izdelali pod novimi patentiranimi imeni. Pri nemškem pristojnem organu so namreč registrirali imena T-coupe, T-sport in T-go.

Prihaja še najmanjši križanec?

Volkswagen bo za brazilski trg izdelal kupejevsko izvedbo že znanega T-crossa, ki ga bodo v Južni Ameriki imenovali nivus. Ta model bo pozneje prispel tudi v Evropo, dobil pa bi lahko enega od zgoraj omenjenih novih imen.

Že pred petimi leti so Nemci s konceptom taigun napovedali najmanjši vstopni model v svet križancev, ki bi nastal na osnovi malega up!-a. To odpira prostor za dodatno širitev ponudbe križancev, ki na avtomobilskem trgu še nikakor niso dosegli vrha širjenja ponudbe.