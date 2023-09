Volkswagnov “bestseller”: razkrite so vse podrobnosti #foto

Tiguan je za Volkswagen že šest let “bestseller” in to namerava ostati tudi v tretji generaciji. Postal je malenkostno večji, še najbolj pa se je spremenil tako pri zunanjemu in predvsem notranjemu oblikovnemu pristopu. Obliko si v marsičem deli z električnimi vozili ID, tehnično pa prihaja z iste platforme kot novi passat.

Foto: Volkswagen Volkswagen je razkril tretjo generacijo športnega terenca tiguan, ki vse od leta 2018 predstavlja njihov najbolje prodajani avtomobil. Do zdaj so jih prodali že več kot 7,6 milijona in tudi v tretji generaciji bo tiguan zagotovo eden najbolj zaželenih avtomobilov svojega razreda.

Zdaj je dolg 4,53 metra, kar je tri centimetre več kot do zdaj. Prav tako je malenkostno višji, ostal pa je enako širok kot prehodnik. Enako velja tudi za medosje, ki ostaja pri 2,68 metra. Nekaj več prostora Volkswagen obljublja tudi potnikom (predvsem nad glavami), malenkostno in sicer za 37 dodatnih litrov (652 litrov) tudi v prtljažniku. To velja za različice z izjemo priključnega hibrida.

Najbolj spremenjen je v notranjosti

Dimenzijsko se tiguan tako ni bistveno spremenil, oblikovne razlike pa so prav gotovo opazne. Tiguan je povzel marsikatero linijo z električne družine vozil ID, kar je videti tako spredaj, zadaj in tudi v notranjosti vozila. Ta je bolj prečiščena in nekoliko bolj minimalistična kot prej. Prestavno ročico serijskega samodejnega menjalnika so premaknili ob volan, na sredinski konzoli bo mogoče dobiti zaslon velikosti vse do 15 palcev (ob več kot desetpalčnih merilnikih pred voznikom), med obema sedežema je še vrtljiv gumb - ta omogoča nastavitev jakosti zvoka, izbiro prednastavljenih nastavitev vozila in podobno. Del zaslona je drsnik, ki ga poznamo iz novega passata in električnega ID.7, na volan pa so namestili nekaj klasičnih gumbov.

Široka izbira motorjev, največ napredka za priključnega hibrida

Platformo MQB evo si tiguan deli z novim passatom, zato bo tudi ponudba pogonov zelo široka. Med motorji bodo klasični bencinski (1,5- in dvolitrski) in dvolitrski dizelski, prav tako pa tudi hibridni in priključno hibridni pogon (osnova je 1,5- in ne več 1,4-litrski motor). Ta prinaša večjo moč poljenjenja z izmeničnim tokom AC, prvič pa tudi možnost hitrega polnejnja DC z močjo do 50 kilovatov. Uradni električni doseg bo do 100 kilometrov, kar je tudi zasluga večje baterije s kapaciteto 19,7 kilovatne ure. Pri priključnem hibridu ima samodejni menjalnik DSG šest, pri vseh ostalih pa sedem prestav.

Volkswagen bo tiguana na ceste pripeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta.

