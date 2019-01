Volkswagen rekordno, a s svarilom: Avti se bodo dražili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagnov koncern je lani globalno prodal 10,83 milijona novih vozil in se spogleduje z mestom najuspešnejšega globalnega avtomobilskega proizvajalca. V Wolfsburgu obenem svarijo, da se bodo cene avtomobilov v bližnji prihodnosti povečale.

Prodaja celotnega koncerna Volkswagen je lani narasla za slab odstotek (0,9 odstotka), kar pomeni 10,83 milijona vozil. Najbližja tekmeca Nemcem sta Toyota in naveza Renault-Nissan-Mitsubishi, ki pa svojih podatkov za lansko leto še nista objavila. Pri Toyoti so pred časom letno prodajo napovedali na 10,5 milijona, a ti podatki še niso potrjeni.

Volkswagen prodal več kot 10 milijonov osebnih avtomobilov

Pri Volkswagnu so medtem že optimistični, da bodo zasedli prestižno prvo mesto na svetovni prodajni avtomobilski lestvici. Njihova skupna številka vsebuje tudi prodajo lahkih gospodarskih vozil in tovornjakov, zgolj osebnih vozil so prodali 10,1 milijona.

Znotraj koncerna so prodajo povečali pri Porscheju, najbolj dobičkonosni znamki koncerna. Porsche je prodajo povečal za štiri odstotke, Audiju pa je na drugi strani padla za 3,5 odstotka. Volkswagnova znamka je prodala 6,24 milijona vozil in skupaj s Škodo (+4,4 %) in Seatom (+10,5 %) prav tako povečala prodajo v primerjavi z letom 2017.

V Evropi je Volkswagnov koncern prodal 4,38 milijona vozil, kar je bilo 1,2 odstotka več kot predlani. Znatno rast so beležili v srednji in vzhodni Evropi, kjer so prodali več kot 797 tisoč vozil (7,1 odstotka več kot leta 2017). Za skoraj 20 odstotkov so prodajo povečali tudi v Rusiji.

Strožji predpisi glede izpustov bodo podražili avtomobile

Ob objavi rezultatov je Volkswagnov vodja prodaje Christian Dahlheim poudaril, da se bodo cene avtomobilov v prihodnje povečale. To bo predvsem posledica truda proizvajalcev, da z novimi materiali in tehnologijami izpolnijo vse bolj stroge okoljevarstvene zahteve in omejijo izpuste svojih vozil.

»Poskušamo se boriti proti vse višjim stroškom, a vpliva dražjih materialov ne bomo mogli povsem izničiti,« je povedal Dahlheim. Po njegovih besedah bodo višje cene prizadele predvsem danes najcenejše avtomobile, kjer trgovci pri ceni tudi nimajo več omembe vredne rezerve.