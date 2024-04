Slovenske izdelke najdemo tako v klasičnih evropskih znamkah, kot so volkswagen, mercedes, audi in BMW, kot tudi v električnih teslah. Naslednja naloga avtomobilskih dobaviteljev je nadaljnje vlaganje v razvoj in ohranjanje konkurenčnosti ter dostop do poslov za prve kitajske avtomobilske tovarne v Evropi.

Moderni avtomobili so sestavljeni iz več sto sestavnih delov, ki jih proizvajalcem zagotavljajo zunanji dobavitelji. Čeprav majhni, lahko tudi ti sestavni deli pomagajo pri izboljšavi posameznega vozila, s tem pa prispevajo tudi k poslovanju dobavitelja. Še posebej cenjeni so razvojni dobavitelji, ki potrebe na trgu zaznajo že vsaj pet, če ne kar deset let pred kupci. Zanje torej razvijejo in izdelajo stvari, še preden jih naročnik oziroma kupec potrebuje.

Lani v razvoj skupno 150 milijonov evrov

Tak razvoj zahteva dobro strateško okolje, kar najnižjo raven birokracije in visoka sredstva. Slovenski avtomobilski dobavitelji so lani razvoju namenili 150 milijonov evrov, kar je bilo kljub nižjim prihodkom in dobičku – to je bila posledica splošnega gospodarskega ohlajanja in inflacije – več kot leto prej.

Danes izdelke dobaviteljev iz Slovenije najdemo tako v novih teslah kot tudi v klasičnih avtomobilih. Glavne smernice razvoja gredo v razvoj električnih in elektrificiranih pogonov, baterijskih hranilnikov ter konceptov lahke gradnje. Vse pomembnejša postajata tako učinkovitost in dober izkoristek kar najmanjšega obsega materiala kot energije.

Kolesni elektromotor družbe Elaphe. Foto: Gregor Pavšič

Od reciklaže jekla in baterijskih hranilnikov do lahke gradnje ter hitrejšega segrevanja klasičnih motorjev

Inovacije slovenskih dobaviteljev so zato zanimive in raznovrstne. V jeseniškem Acroniju izdelujejo jeklo z reciklažo, saj bo v prihodnje vse pomembnejši tudi dejanski industrijski izpust izdelanih produktov.

Koroški TAB je sposoben izdelati do 160 tisoč baterijskih modulov letno (vsak ima kapaciteto dobrih sedem kilovatnih ur), dolenjski TPV je prek natečaja lahke gradnje nosilnih sistemov dobil posel z BMW in bi lahko zanje izdelal po osem tisoč kosov na dan. En tak privarčuje 700 gramov mase vozila, kar pri ocenjenem obsegu posla šest milijonov vozil v življenjski dobi prinese kar 125 tisoč ton manj emisij.

Tudi LTH Castings izdeluje aluminijaste odlitke za BMW. Škofjeloško podjetje je tretje v Evropi po aluminijastih odlitkih. "Mi bolj kot produkte razvijamo procese. To je ključ do uspeha. V razvoj letno vložimo od 12 do 17 odstotkov prometa. Čutimo velik pritisk azijskih dobaviteljev, a tudi Evropa ima svoje priložnosti. V prihodnje računamo tudi na azijske naročnike, toda ostati moramo v dobri poslovni kondiciji," je povedal Matjaž Turk iz LTH Castings.

Spodnjeidrijska Hidria na drugi strani razvija električni priključek izpušnih plinov, ki skrbi za hitrejše segrevanje klasičnih motorjev na notranje zgorevanje, saj prav neogreti povzročajo največji delež škodljivih izpustov. Takih primerov je še več, in čeprav predvsem razvoj azijske avtomobilske industrije jasno kaže v smer električnih pogonov, morajo dobavitelji tudi danes skrbeti za svoj posel z razpršenim naborom pogonov, tako skrbeti za ustrezne prihodke, finančno kondicijo in zmožnost novih vlaganj v razvoj.

Foto: Gregor Pavšič

Izdelek družbe TPV - lahek in visoko vzdržljiv nosilec kolesa vozila pri BMW. Foto: Gregor Pavšič

TAB izdeluje baterijske hranilnike in to kljub neizprosni konkurenci iz Kitajske. Foto: Gregor Pavšič

Uniorjevi deli krmilnega mehanizma tudi v nemške premijske avtomobile. Foto: Gregor Pavšič

Izdelki podjetja Talum za različne naročnike. Foto: Gregor Pavšič

Ohišje zadnje osi pri BMW. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič