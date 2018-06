Vlomi v avtomobile: Kaj kradejo tatovi #foto

Potem ko so v prvih štirih mesecih gorenjski policisti obravnavali le posamezne primere vlomov v vozila, se je meseca maja število občutno povečalo. Tudi v prvih dneh junija so že zabeležili tri take primere.

Primeri vlomov v vozila v mesecu maju (področje PU Kranj):



- Kokrica, razbito steklo na osebnem avtomobilu in na kraju prijet osumljenec kaznivega dejanja

- Ulica Rudija Papeža v Kranju, vlom v osebni avtomobil brez odtujitve predmetov

- Ulica Lojzeta Hrovata v Kranju, poskus vloma v vozilo z naviranjem vrat

- Kranj, razbito steklo na kombiju in odtujeno orodje

- Spodnji Brnik, razbito steklo na vozilu in tatvina denarnice

- Naklo, razbitje stekla in tatvina mobilnega telefona

- Slovenski Javornik, razbito steklo na vozilu ter odtujena denarnicain denar

- Spodnji Plavž, razbito steklo na vozilu in tatvina dela vozila

- Hrušica, vlom v avtodom in tatvina denarja

- Radovljica, vlom v avtodom in tatvina denarja

Vredni predmeti na vidnih mestih povečajo možnost vloma

V tem mesecu so policisti obravnavali vlome tudi v Ratečah, kjer je storilecpo razbitju stekla iz vozila odtujil denarnico ter torbo s fotografskoopremo in oblačila. Na Poti na Jošta je bil obravnavan poskus vloma vvozilo z naviranjem vrat, na Spodnjem Brniku pa je storilec navrlvrata vozila in iz prtljažnika odtujil nahrbtnik s predmeti.»V vozilih, tudi v prtljažniku ne, ne puščajte vrednih predmetov. Vaša vozila bodo še hitreje tarča tatov, če bodo vredne stvari odložene na vidnih mestih,« opozarjajo pred policisti.