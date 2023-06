Visoka naložba: Ford je v Nemčiji odprl svoj novi center #foto

Ford je tovarno v Kölnu v Nemčiji odprl že leta 1930 in od takrat so tam izdelovali številne znamenite avtomobile. Med temi so bili model A, taunus, capri, granada in fiesta. V več kot 90 letih so v tej tovarni izdelali več kot 18 milijonov avtomobilov in bili nepogrešljivi v nekdanji motorizaciji celotne Evrope.

Zgradili so dve novi hali

Po naložbi dveh milijard dolarjev se zdaj tovarna v Kölnu spreminja v nov Fordov center za električna vozila. To bo tudi Fordova prva globalna ogljično nevtralna tovarna. V njej bodo letno izdelali do 250 tisoč avtomobilov. Prvi med njimi bo električni ford explorer, prihodnje leto sledi še novi električni SUV.

Ford je v Kölnu predelal obstoječo tovarno in zgradil dve novi proizvodni hali. Za potrebe izdelave karoserij novega SUV so izdelali halo, visoko 25 metrov in dolgo 106 metrov, v kateri bodo pripravljali karoserije pred lakiranjem. Druga nova hala, kjer bodo nastajale karoserije za explorerja, ima površino 25 tisoč kvadratnih metrov. Za nove električne avtomobile, ki za zdaj prihajajo s Volkswagnove platforme MEB, so pri Fordu tudi prilagodili končno linijo za sestavljanje vozil. Del novega kompleksa bo tudi prostor za sestavljanje baterij.