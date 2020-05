Videti je srhljivo: tako valovi most, poln avtomobilov #video

Strokovnjaki pravijo, da je to nekaj običajnega

Kot so poročali pri Taiwan News, so za takšno ekstremno valovanje mostu poskrbeli zračni vrtinci, ki so bili posledica močnega vetra. Ker se je moč vetra stopnjevala, so morali most v torek zapreti, a strokovnjaki so za tajvansko televizijo povedali, da je takšno gibanje nekaj običajnega. Še več, gromozanski valovi, ki so premikali vozila po odstavnem pasu, so znotraj dovoljene meje in ne predstavljajo nevarnosti, tudi če takrat čez most pelje kolona vozil.

Most, ki prečka reki Humen in Pearl, so zgradili leta 1997, povezuje pa mesti Guangzhou in Dongguan. Ob tem 3.618 metrov dolgem mostu so lani zgradili nov most Nansha, ki bo pomagal razbremeniti promet. Kljub temu številni še vedno uporabljajo stari most. Ob izrazitem valovanju vozne površine so opravili pregled na osrednjem delu mostu, a poškodb niso našli. Ko se bo veter umiril, bodo zato most ponovno odprli in pomet bo znova stekel.