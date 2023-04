Včeraj na Ajdovskem: na tisoče ljudi na enem ovinku #video

Po enem letu so spet oživeli znameniti ovinki nad Velikimi Žabljami, kjer se je na uvodnem reliju državnega prvenstva zbralo več tisoč ljudi. Atraktivna drsenja so bila nagrada za publiko, ki je pozdravila zmago posadke Grossi-Berlot (hyundai i20 R5), velik aplavz pa so namenili tudi blesteči predstavi 18-letnega Marka Škulja (opel corsa rally4) s sovoznico Pio Šumer.

Vipava in Ajdovščina sta bili zadnja dva dneva spet v znamenju relija in avtomobilskega dirkaškega športa. Oba kraja danes tvorita eno ključnih središč avtošporta v Sloveniji, saj bo dolina po tem reliju julija gostila tudi gorskohitrostno dirko. Da imajo domačini reli nadvse radi, navsezadnje so s tem športom tesno povezani že iz osemdesetih let in takratnega relija Saturnus, je pokazal obisk letošnje prireditve. Največ se jih je zbralo v petek zvečer na preizkušnji po ajdovskih ulicah, še več nato včeraj med ovinki nad vasico Velike Žablje. Če se je lani tam razbesnelo neurje, cesto prek Predmeje pa je zasnežilo, so bili letos pogoji za ogled dirke idealni. Atraktivna drsenja skozi ovinke v lovu za sekundami so bili nagrada za vse, ki so prepešačili zadnji kilometer ali dva skozi vas.

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) do zmage za slovensko DP tudi po zraku. Foto: Uroš Modlic

Zmage na reliju Vipavska dolina se je med Slovenci veselil Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5), ki je vodstvo prevzel po tehničnih težavah in odstopu državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2). Ta je vknjižil prvi odstop po letu 2009, ki pa bo lahko popestril letošnjo sezono. V diviziji 2 izjemno prepričljiv Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4), ki je dobil vseh deset hitrostnih preizkušenj.

Grossiju se je zmaga v skupni mednarodni razvrstitvi izmuznila na zadnji preizkušnji, ko ga je v predzadnjem ovinku zavrtelo, pri tem pa mu je ugasnil dirkalnik. Zmagal je tako Italijan Federico Laurencich (škoda fabia rally2).

Turka je po letu 2019 prvič ustavila tehnična okvara

Dvanajsto izvedbo relija v okolici Ajdovščine in Vipave je najhitreje začel državni prvak Turk, ki je dobil prve štiri hitrostne preizkušnje. Njegova prednost pa ni bila tolikšna kot lani na začetku sezone in glavni tekmec Marko Grossi se mu je uspel približati na zaostanek manj kot sekunde na kilometer. Turk, ki se mu je že na zadnjem testu dan pred dirko snela cev s turbo polnilnika, je v uvodnem delu relija tožil nad manjšo močjo avtomobila.

Do resnih težav je prišlo na peti hitrostni preizkušnji, ko je turbo polnilnik odpovedal, Turkov dirkalnik pa za seboj puščal gost dim. V njegovem moštvu so turbinski polnilnik zamenjali, a nato je takoj odpovedal še ta. Po šesti preizkušnji je Turk odstopil, kar je njegova prva ničla po reliju v Poreču leta 2009.

Odlična predstava 18-letnega Marka Škulja in Pie Šumer (opel corsa rally4), ki sta dobila vseh deset HP med dvokolesno gnano konkurenco. Foto: Aljaž Jež

Dva favorizirana Hyundaijeva dirkalnika. Levi Turkov je tokrat odpovedal poslušnost. Foto: Gregor Pavšič

Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) sta drugo mesto med Slovenci izgubila na zadnji HP. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je sezona še dolga, bo lahko ta odstop prav gotovo otežil želeni naslov državnega prvaka. Turkove težave je znal izkoristiti Grossi, ki je prevzel vodstvo in je nato suvereno nadziral vodstvo v konkurenci državnega prvenstva.

Med Slovenci se je drugo mesto sredi relija nasmihalo Darku Peljhanu s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto). Idrijčana pa sta imela veliko dela z Markom Škuljem in Pio Šumer (opel corsa rally4), najhitrejšima med dvokolesno gnano konkurenco. Po šesti HP je bil Škulj še pred Peljhanom, nato pa je komaj 18-letni voznik tudi raje branil veliko prednost v razredu kot brezglavo napadal drugo mesto v slovenski skupni razvrstitvi. Toda na zadnji nočni preizkušnji, kjer je zavrtelo Grossija, je Peljhan spustil hitrost, Škulj pa zabeležil najboljši čas v slovenskem DP ter se za 0,4 sekunde prebil pred Peljhana na skupno drugo mesto.

Jan Medved (opel corsa rally4) in Mitja Klemenčič (škoda fabia rally2). Foto: Gregor Pavšič

Škulj in Šumerjeva letos napovedujeta tudi nastope v evropskem prvenstvu. Foto: Gregor Pavšič

Škulj je dobil vseh deset hitrostnih preizkušenj v Diviziji 2. Čeprav je bil favorit in se mu prav gotovo pozna navoženost, ker je letos že odpeljal dva relija za avstrijsko DP, je bila njegova prednost presenetljivo velika. Glavni tekmec Jan Medved (opel corsa rally4) je po tehnični okvari vse možnosti za vrh izgubil že na prvi HP. Nato je s petnajstega mesta napredoval na šesto in rešil veliko pomembnih točk. Vseeno pa si je pridelal tri minute in pol zaostanka za Škuljem in očitno Medveda čaka težko delo pri branjenju naslova državnega prvaka.

“Seveda sem izjemno vesel te pomembne zmage. Po lanski smoli s tehničnimi okvarami si letos želim osvojiti naslov državnega prvaka. Vsekakor pa nisem pričakoval, da bom najhitrejši prav na vseh preizkušnjah,” je v cilju zmago komentiral Škulj.

Miklavčič in Černigoj - zmagovalna posadka Divizije 3. Foto: Gregor Pavšič

Poleg Škulja sta bila na stopničkah še dve presenetljivi imeni. Najprej Klemen Kovačič s sovoznikom Enejem Bobičem (opel corsa rally4), prav tako pa tudi domačina Borut Bratina in sovoznik Lucijan Vovk (peugeot 208 rally4). Za Kovačiča je bil to šele peti reli v karieri, Bratina pa je svoj zadnji reli peljal pred dvema letoma prav v Ajdovščini in Vipavi. Kovačič je imel le 1,7 sekunde naskoka pred Bratino. Divizija 2 je bila tokrat z 20 posadkami najštevilčnejši razred državnega prvenstva.

V diviziji 3 sta reli končali le dve posadki, slavila pa je naveza Miklavčič-Černigoj (renault clio RS). V diviziji 1 je bil izjemno prepričljiv Domen Slejko s sovoznico Klaro Slejko (opel adam cup). Pred posadko Velkavrh-Velkavrh Gorenc (VW polo) sta imela skoraj dve minuti prednosti, tretja je bila posadka Česnik-Prelaz (MG ZR 105).