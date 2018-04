V spomin enemu največjih nemških predelovalcev avtomobilov #foto

Bodo Buschmann, ustanovitelj in izvršni predsednik podjetja Brabus, ki že več kot 40 let iz avtomobilov znamk Mercedes-Benz, Smart in zdaj tudi Tesla izvablja nepredstavljive količine moči, je prejšnji teden umrl. V njegov spomin smo izpostavili nekaj najboljših avtomobilov, ki so jih predelali v zgodovini podjetja.

Foto: brabus

Mogoče celo najslavnejša stvaritev je Mercedesov CLS z oznako rocket 720, ki je bil najmočnejša in najhitrejša štirivratna limuzina na svetu. Prvič so jo svetu predstavili leta 2006, ko je CLS 720 dosegel 362 kilometrov na uro. Izposodili so si ga tudi pri policiji in cestne divjake prepričevali, da se prehitra vožnja preprosto ne izplača. Vanj so vgradili 6,2-litrski prisilno polnjeni 12-valjnik z oznako M275, ki je imel 540 kilovatov.

Foto: brabus

Brabus SV12 S biturbo

Še en Brabusov rekorder. SV12 S biturbo je leta 2006 postal najhitrejši kabriolet na svetu. Tako kot ponavadi so morali inženirji moč 12-valjnika omejiti na 544 kilovatov. Še vedno je dosegel elektronsko omejenih 350 kilometrov na uro.

Foto: brabus

Brabus McLaren Mercedes SLR

Slavnega kupeja so izdelali Britanci, v Nemčiji vanj vgradili motor in ga prepustili Brabusu, da je iz njega iztisnil kar se da veliko moči. Tam so mu vgradili diferencial za boljši pospešek in vozne lastnosti, izboljšali hlajenje, vgradili novo ročično gred in športni izpuh. Rezultat je prinesel 492 kilovatov moči.

Foto: brabus

Brabus bullit

Bullit je slonel na norem Mercedes-AMG C63. Vgrajen je imel 6,2-litrski osemvaljni motor, ki pa je imel podobno moč kot večji 12-valjnik - 537 kilovatov. Če je takšen avtomobil pri Mercedesu stal približno sto tisočakov, je moral kupec Brabusovega pripraviti okoli 350 tisoč evrov.

Foto: brabus

Brabus mercedes-benz vaneo

Dokaz, da imajo Nemci smisel za humor. Poleg limuzin, SUV-jev in superšportnikov je Brabus v roke vzel tudi družinsko uporabni model vaneo.

Foto: brabus

Prvo sodelovanje med ameriško Teslo in Nemci je prineslo bolj lepotne izboljšave kot prirastek moči. So pa roadsterju vgradili ozvočenje space sound generator, s katerim je neslišni športnik postal slišan.