Suzuki velja za relativno majhno, a v Sloveniji zelo stabilno avtomobilsko znamko. Z modelom vitara jim je zdaj uspel zanimiv mejnik. To je deset tisoči primerek vozila Suzukijeve znamke, ki ga je podjetje Magyar Suzuki Corporation prek svoje podružnice prodalo v Sloveniji.

Jubilejno vitaro so prodali pri trgovcu Avto Skrbiš s Pragerskega. Avtomobil sta kupila zakonca Tržan. Vozilo so slavnostno predali Štefka Skrbiš, direktorica v Avtu Skrbiš d.o.o., Peter Verčič, direktor, in Andrej Lavriša, vodja prodaje, oba iz Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnice v Sloveniji.

Po prodaji fizičnim kupcem je letos do konca maja znamka v Suzuki v Sloveniji osma najuspešnejša. Njihov tržni delež med fizičnimi kupci je okrog štiri odstotke.