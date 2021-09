V razvoj baterij kar 13 milijard: to so pričakovanja Toyote

Pri Toyoti so se kot prvi zelo resno posvetili ponudbi hibridnih avtomobilov, kar se jim danes obrestuje. S konceptom bZ4x so napovedali tudi svoj prvi povsem električni avtomobil. Ta iz vidika konkurence sicer prihaja pozno, toda Japonci še vedno zagovarjajo postopen pristop in ne hitrega “siljenja” z električnimi vozili za vsako ceno.

Do 30 odstotkov nižje cene baterij in nižja poraba

Pomen baterijskih avtomobilov pa bo čez deset let velik in zato bo Toyota v razvoj baterij do leta 2030 vložila več kot 13 milijard dolarjev. Z razvojem materialov in drugačno sestavo želijo ceno baterij zmanjšati za 30 odstotkov. Za enak delež želijo zmanjšati tudi porabo električne energije vozil.

Toyota, ki je iz vidika proizvodnje največji avtomobilski proizvajalec na svetu, je tudi med glavnimi razvojniki nove generacije baterij, ki namesto tekočih uporabljajo trdno osnovo elektrolitov. Ta tip baterij naj bi pomenil velik napredek, trenutno pa je njihova proizvodnja še zelo draga in zato do velikoserijske proizvodnje še ni prišlo. Toyota jih kljub temu namerava uporabiti že sredi desetletja in to tudi v svojih hibridnih avtomobilih. Še vedno pa bodo nudili tudi klasične litij-ionske baterije.

Do leta 2030 želijo povečati kapaciteto lastne proizvodnje baterij do kapacitete 200 gigavatnih ur. To bi jim omogočilo izdelavo osem milijonov elektrificiranih vozil, od tega dva milijona povsem električnih avtomobilov in vozil s pogonom na vodikove gorivne celice.