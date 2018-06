V kratkih hlačah in natikačih preživel padec pri 185 km/h #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motorist, ki po padcu pri 185 kilometrih na uro lahko brez hujših poškodb vstane, ima zagotovo srečo. To še posebej velja v primeru motorista, ki je tak padec preživel pri izrazito pomanjkljivi zaščitni opremi.

Izgubil je oblast nad motociklom

Motorist je skočil na svojo yamaho in začel pospeševati po prehitevalnem pasu avtoceste. Ko je dosegel hitrost 185 kilometrov na uro, je na manjši neravnini izgubil oblast nad motociklom. Začelo ga je zanašati in trenutek pozneje se je že znašel na cesti. Na glavi je imel čelado in na srečo s telesom ni zadel v nobeno vozilo ali drug nepremičen objekt. Po zagotovo bolečem drsenju po cesti se je ustavil le z odrgninami, a brez hujših poškodb.

Kot kažejo posnetki z drugega motocikla, je imel oblečene kratke hlače in obute le natikače. Tudi njegov zgornji del oblačila ne kaže vgrajenih dodatnih zaščitnih elementov.