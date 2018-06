Pesek na cesti, dve nesreči motoristov #foto

V preteklih dneh so policisti obravnavali dve nesreči motoristov, ki sta padla zaradi peska na cestišču. Čeprav so motoristi že kar nekaj mesecev na naših cestah, je treba biti zaradi neurij skupaj z blatom, ki ga nanesejo traktorji, pazljiv.

Fotografija s kraja nesreče na cesti Potoče. Motorista je v zavoju presenetil pesek, zato ga je spodneslo in se je nesrečno zaletel v nasproti vozeče vozilo. Foto: policija

Na cesti ne štejejo stotinke

Na cesti Potoče–Spodnje Jezersko so gorenjski prometni policisti včeraj popoldne obravnavali nesrečo motorista, ki je med vožnjo skozi ovinek na nasprotnem smernem vozišču trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil. Po nesreči je obe vozili odbilo z vozišča. Oba udeleženca sta utrpela poškodbe. Po podatkih policije gre pri poškodbah voznice avtomobila za lažje, pri motoristu pa za hujše poškodbe.

V podobnih okoliščinah so v začetku tega meseca nesrečo motorista obravnavali tudi škofjeloški policisti na območju Železnikov. Takrat je motorist med vožnjo po cesti Sorica–Petrovo Brdo v ovinku zapeljal na pesek, ki ga je spodnesel. Trčil je v varnostno ograjo in se huje poškodoval. S kraja so ga odpeljali s helikopterjem.

Obe nesreči je povzročil pesek na cestišču

Na motoriste pretijo številne pasti. Še posebej je treba biti previden pri poškodovanem cestišču in umiriti vožnjo po nalivih, ki na cesto prinesejo pesek in blato. S pametno vožnjo se je mogoče izogniti številnim pastem in pot odpeljati varno. Pri policiji hkrati opozarjajo, naj motoristi vozijo po svojem prometnem pasu in uporabljajo motoristično opremo. Letos so namreč gorenjski policisti obravnavali 14 nesreč voznikov enoslednih motornih vozil. V 12 primerih so bili v nesrečah udeleženi motoristi, v dveh pa mopedista. En motorist je letos že umrl, dva sta bila huje poškodovana, še šest motoristov pa lažje.