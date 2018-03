V Kaliforniji kmalu samovozeča vozila brez volana

Ameriška zvezna država Kalifornija je prižgala zeleno luč za samovozeče avtomobile brez volana in pedal. Do zdaj je moral v vozilu za vsak primer sedeti človek, z 2. aprilom pa bo mogoče zaprositi za licenco za vozila brez ljudi za volanom. Zanimanje je že pokazalo kakšnih 50 proizvajalcev avtomobilov in podjetij, ki se ukvarjajo z mobilnostjo.